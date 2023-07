Hockey prato, Europei II 2023: altra vittoria per l’Italia, Scozia sconfitta 3-2

Un vero e proprio colpaccio per l’Italia in quel di Dublino. Gli azzurri dell’hockey su prato trovano la seconda vittoria in due partite nel Championship II (gli Europei di Serie B) e puntano al successo nel proprio girone.

La banda guidata da Gilles Van Hesteren è riuscita a battere la Scozia per 3-2. Un successo contro pronostico visto che gli azzurri sono al 26mo posto nel ranking mondiale, mentre gli scozzesi al 20mo.

Rimonta vincente per la squadra tricolore che passa in vantaggio con Davide Giuliani al primo minuto, poi subisce il sorpasso scozzese tra il 19′ ed il 31′. Davide Arosio timbra il pari e la rete della festa la sigla capitan Tommy Keenan su corto al 53′.

Mercoledì gli azzurri affronteranno la Svizzera alle 15.45 con l’obiettivo di vincere il raggruppamento.

Foto: Federhockey