Hockey prato, Europei 2023: Italia battuta 5-0 dall’Olanda, da giovedì il torneo per i piazzamenti

Quest’epilogo era sicuramente quello più scontato. Forse ci si sarebbe aspettato (magari utopisticamente) qualche prestazione migliore: termina il girone preliminare agli Europei di hockey su prato per la Nazionale italiana al femminile con tre sconfitte su tre partite.

Oggi le azzurre in quel di Mönchengladbach, in Germania, sono state sconfitte per 5-0 dalle campionesse di tutto (europee, olimpiche e mondiali) dell’Olanda.

Primo quarto con una buona organizzazione difensiva per la banda guidata da Justus, terminato 0-0. Poi a valanga le Orange: nel secondo parziale arriva un 3-0 con le reti di Matlas, Jansen e Dicke. Nella terza ripresa ancora Dicke e Ven arrotondano.

Italia che tornerà in campo per il torneo per i piazzamenti minori (dal quinto al settimo posto): giovedì alle 12.30 la sfida alla Scozia.

Foto: FIH