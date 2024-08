Hockey prato, l’Italia manca la qualificazione agli Europei 2025

Sia l’Italia maschile che quella femminile di hockey su prato non sono riuscite a staccare il pass per gli Europei 2025: gli uomini a Dublino, in Irlanda, si sono classificati quinti, con la qualificazione che è andata alla Polonia, mentre le donne a Douai, in Francia, sono giunte terze, con il passaggio del turno per le transalpine padrone di casa.

Nel comparto maschile l’Italia esce di scena nei quarti di finale contro la Polonia, che poi si qualificherà agli Europei: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari i polacchi la spuntano agli shootout per 4-3. Nel tabellone di consolazione l’Italia batte dapprima Malta per 12-0 in semifinale e poi la Turchia per 5-1 nella finale per il quinto posto.

Nel settore femminile l’Italia viene battuta in semifinale, ancora dalla Polonia, nemesi azzurra in queste qualificazioni, sempre agli shootout, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari: le polacche si impongono in questo caso per 3-1. Nella finale per il terzo posto le azzurre sconfiggono poi l’Ucraina per 2-0.