Hockey prato, Europei 2023: una buona Italia si impone contro la Turchia. Gli azzurri vincono 4-0

Cominciano con una bella vittoria per l’Italia i Campionati Europei 2023 di hockey su prato. A Dublino (Irlanda) infatti gli azzurri hanno disputato la prima partita della Pool B, sconfiggendo la Turchia con un rotondo 4-0.

Un match gestito benissimo quello dei nostri ragazzi, abili a passare in vantaggio al primo giro di orologio grazie a Francois Sior che approfitta di una sbavatura della difesa avversaria. Per il raddoppio si dovranno invece aspettare le battute finali del secondo quarto, momento in cui Juan Munafò firma il 2-0 al minuto 29′ con un tiro dalla traiettoria impossibile da prevedere.

Con il pallino del gioco sempre ben tenuto gli azzurri mettono poi al referto il 3-0 al 44′ con Felix Dionisi Vici, per poi chiudere definitivamente i conti nell’ultimo quarto con Manuel Mondo, autore del poker al 56′ da corner corto.

Domani, lunedì 24 luglio, l’Italia sfiderà la Scozia alle 18:30.

Foto: FIH