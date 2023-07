Hockey prato: le convocate dell’Italia per alcune amichevoli pre Europei

Raduno in Irlanda per la Nazionale femminile di hockey su prato. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Robert Justus, saranno impegnate a Dubino dal 24 al 29 luglio prossimi.

In terra irlandese la Nazionale tricolore affronterà un’amichevole con il Cile e altri tre test match con le padrone di casa. L’obiettivo è quello di testare al meglio la condizione in vista dell’appuntamento più importante dell’anno: gli Europei in programma il 18 agosto in Germania.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

PORTIERI

CARUSO LUCIA

MONTSERRAT SOFIA

DIFENSORI

DALLA VITTORIA TERESA

MACHIN CAMILA

PESSINA IVANNA

PUGLISI SARA

SARNARI ILARIA

CENTROCAMPISTI

BORMIDA ELETTRA

GARCIA MUNITIS MARIA EMILIA

LAURITO SOFIA

MIRABELLA DALILA

OVIEDO AILIN

PASTOR MERCEDES

ATTACCANTI

BRUNI ANTONELLA

CAROSSO CANDELA

CARTA FEDERICA

DI BELLA CHIARA

OVIEDO LARA

RAMON CLARA

RINALDI ANTONELLA

Foto: FIH