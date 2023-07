Basket, Europei Under 18 2023: l’Italia regola senza fatica la Danimarca

Secondo appuntamento a Nis, in Serbia, per l’Italia Under 18 di basket, che dopo la folle sconfitta di ieri contro la Grecia è tornata in campo con la Danimarca per la seconda giornata degli Europei juniores. Entrambe le formazioni sono uscite perdenti dal match d’esordio e per gli azzurrini quella di oggi era una partita assolutamente da vincere. Vediamo come è andata.

I primi punti del match sono di Francesco Ferrari, poi l’Italia muove il tabellino principalmente dalla lunetta, grazie all’indisciplina della Danimarca. Partita comunque equlibrata nei primi minuti, con le due formazioni che si alternano in vantaggio, con l’Italia che prova il primo piccolo allungo sul +3 dopo poco meno di 4 minuti di gioco. Marangon allunga ancora e si arriva a metà primo quarto con gli azzurri avanti 13-6. Continua a essere fallosa la Danimarca e Italia che va in doppia cifra di vantaggio con già un 7/10 ai liberi in 6 minuti di gioco. Non scappa via la squadra azzurra, ma comunque allunga ancora nel finale e il primo quarto si chiude sul 26-12.

Fuga che arriva a inizio secondo quarto, quando due bei contropiedi azzurri permettono un parziale di 11-2 per l’Italia che scappa via. Azzurri che, però, poi alzano un po’ il piede dall’acceleratore, commettono qualche errore di troppo, mentre i danesi sono meno fallosi – o più graziati dagli arbitri – e con un miniparziale riducono parzialmente il gap. Una tripla di Torresani riporta sul +20 l’Italia, ma un discreto finale di primo tempo degli avversari manda le due squadre al riposo sul 48-30, con 8 punti a testa per Miccoli e Pozzato, e un’Italia che dal campo tira col 50%, mentre ai liberi chiude con 13/18.

Il secondo tempo inizia con l’Italia che torna con 20 punti di vantaggio, poi due triple di Ferrari valgono il +24, massimo vantaggio azzurro del match. Partita in controllo della squadra di Andrea Capobianco, anche se una piccola reazione danese riporta le due squadre sui 18 punti di distacco a metà terzo quarto. Ma nessun campanello d’allarme, perché l’Italia gestisce, riallunga per spegnere le velleità danesi, anche se gli avversari continuano a premere e a restare sotto i 20 punti di gap. Torresani da oltre l’arco riporta sul +21 l’Italia a meno di un minuto dalla fine del quarto, poi giocata da tre punti per D’Amelio e squadre che vanno all’ultimo stop sul 72-49 per l’Italia.

Ultimo quarto, dunque, dove la squadra di Capobianco deve solo gestire l’ampio vantaggio acquisito. E l’Italia lo fa allungando nettamente a inizio periodo per evitare ogni sorpresa. Italia che, così, si impone con un netto 93-77, con 17 punti di Pozzato, 15 di Ferrari, 12 di Miccoli e 10 di D’Amelio e Dame Sarr. Per gli azzurri, dunque, una vittoria e una sconfitta sin qui nel girone D e appuntamento domani sera alle 20.30 per la sfida conclusiva contro la Spagna.

Foto: fiba.basketball