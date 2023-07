Calcio femminile, Mondiali 2023: Francia fermata dalla Giamaica! Svezia a fatica sul Sudafrica

Si è conclusa poco fa un’altra giornata ai Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Quest’oggi si sono disputate altre tre sfide valide per la prima giornata della fase a gironi: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Nel primo match di giornata, che si è disputato allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda), la Svezia ha battuto in rimonta il Sudafrica per 2-1. Dopo essere andate sotto nel punteggio al 48′ a causa del goal di Hildah Magaia, le ragazze di Gerhardsson sono riuscite a ribaltare a fatica il punteggio grazie alle reti di Fridolina Rolfo al 65′ e Amanda Ilestedt al 90′. Con questo successo la squadra europea è salita a quota 3 punti nel girone G, ossia quello dell’Italia, che esordirà domani alle ore 8:00 contro l’Argentina.

Poco più tardi si è disputato al Forsyth Barr Stadium di Dunedin (Nuova Zelanda) il match tra Olanda e Portogallo. Qui le Orange sono passate in vantaggio al 13′ con il timbro di Stephanie van der Gragt e poi hanno tenuto il vantaggio fino alla fine. La partita si è dunque conclusa con l’1-0 in favore della squadra di Jonker, che ha così raggiunto gli Stati Uniti in vetta al gruppo E.

Infine, è scesa in campo la Francia per fare il suo esordio contro la Giamaica. A grandissima sorpresa, le transalpine hanno fatto tantissima fatica al Sydney Football Stadium e non sono andate oltre allo 0-0. Sia la compagine europea che quella sudafricana sono quindi salite a quota un punto nel girone F, quello in cui sono presenti anche Brasile e Panama, squadre che si sfideranno domani.

Foto: LaPresse