Hockey prato, Europei 2023: tris azzurro! L’Italia batte la Svizzera e vola in semifinale

Tre su tre. Missione compiuta per la Nazionale italiana di hockey su prato, squadra che ha trovato la terza vittoria consecutiva in occasione dei Campionati Europei 2023 di seconda divisione in fase di svolgimento a Dublino (Irlanda) superando la Svizzera con il risultato di 2-1 e staccando il pass per le semifinali che si disputeranno venerdì.

Una prestazione di grande solidità quella messa sul piatto dai nostri ragazzi, bravi ad aprire i conti e a tenere botta nel momento più complesso. A sbloccare la partita ci ha pensato Marco Moretto che, dopo ben tre corner corti, al dodicesimo minuto schiaccia il bastone superando Joel Schupbach da posizione da terra quasi impossibile.

La vera grande occasione di rilancio elvetico arriverà sessanta secondi prima della fine del secondo quarto grazie a un rigore, parato agilmente da un Francesco Mitrotta sempre più in forma. Il raddoppio arriva poi al 47′ con Felix Dionisi Vici, il quale infila il 2-0 mettendo a referto il secondo goal personale della rassegna.

La Svizzera si rende pericolosa soltanto nell’ultimo periodo quando, a seguito di tre corti, al quarto tentativo accorcia le distanze con un davvero notevole goal di Loris Granchamp, rete che apre all’assalto dei rivali, i quali negli ultimi quattro minuti vanificheranno però l’ultimo corner corto, permettendo all’Italia di chiudere il girone B in testa. Venerdì, alle 15:45, la semifinale con la Repubblica Ceca o l’Ucraina.

