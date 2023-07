Hockey pista, Europei 2023: l’Italia batte la Francia 4-2! Vittoria di carattere degli azzurri

Arriva il primo successo dell’Italia ai Campionati Europei 2023 di hockey su pista. A Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna) infatti gli azzurri hanno vinto per 4-2 la partita contro la Francia, secondo incontro del super ostico gruppo A, dimostrando a tratti un gioco meno brillante rispetto al primo incontro ma contrassegnato da un’ottima personalità

Dopo un avvio senza particolari guizzi, la prima occasione favorevole è proprio per i nostri ragazzi che, come ieri, sono usciti decisamente rinfrancati dal primo time-out chiamato da coach Bertolucci trovando il vantaggio al 17:04 dopo una splendida combinazione culminata dall’assist di Compagno per Malagoli, bravissimo a impattare subito verso la porta trovando la respinta vincente dopo un primo muro di Chambel.

La reazione transalpina non tarda ad arrivare. Dopo essere passati in svantaggio infatti i nostri avversari accerchiano la difesa azzurra, comunque abile a chiudere tutti gli spazi. Sarà dopo una ripartenza mortifera di Cocco, terminata però senza successo, che i francesi ripristineranno totalmente gli equilibri, trovando il pareggio al 10:10 grazie a una ribaltamento di fronte rapidissimo operato dai Di Benedetto finalizzato da Carlo dopo un primo tentativo di Bruno.

Gli azzurri sembrano incassare il colpo, immolandosi in dei minuti finali un po’ scialbi, fino al guizzo di Giulio Cocco “Maradona” che, al 7:54, come un falco si posiziona nel dietro porta approfittando di una disattenzione della retroguardia d’Oltralpe, individuando l’angolo vincente per mettere in rete il goal del 2-1.

La ripresa si apre poi nel migliore dei modi grazie ancora ancora a Malagoli, il quale al 24:04 firma il tris con un bolide sparato da lontano. La Francia tenta di nuovo la reazione, ma stavolta le idee sono ben poche, così come le occasioni davvero ghiotte. L’atmosfera cambia all’11:00, momento in cui Gnata mette la stecca tra i pattini di De Benedetto, provocando dunque un penalty. Lo stesso portierone si fa però subito perdonare, neutralizzando il rigore dell’avversario e dimostrando di essere in una condizione di forma a dir poco strepitosa.

Ma il finale è comunque con il brivido. Al 5:19 gli azzurri commettono il decimo fallo, concedendo dunque un tiro libero alla Francia che segna il 2-3 con Di Benedetto. La bagarre, inevitabile, si palesa all’ultimo giro e mezzo d’orologio, quando davanti alla porta di Gnata, in una vera e propria tonnara, succede di tutto compreso un accenno di rissa, prontamente sedata dai direttori di gara.

Ma la Francia, con i nervi tesi, realizza poi due falli ravvicinati, andando anche lei a quota 10. Al 1:15 quindi il bomber Cocco non sbaglia, fuggendo sul +2 e mettendo a referto una gara complicatasi ancora nelle ultime battute, una tendenza da cambiare immediatamente già da domani, giorno della super sfida con la Spagna.

