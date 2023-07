Hockey pista, Europei 2023: i convocati dell’Italia. Giulio Cocco sarà il capitano

Il dado è tratto. In vista degli Europei 2023 maschili di hockey su pista, che si terranno dal 17 al 22 luglio in quel di Sant Sadurnì d’Anoia (Barcellona, Spagna), il commissario tecnico dell’Italia, Alessandro Bertolucci, ha diramato la lista dei suoi convocati.

Sono 12 i selezionati, con 3 portieri e 9 giocatori di movimento. Giulio Cocco sarà, per la prima volta, il capitano degli azzurri, in un gruppo che avrà diverse assenze e qualche nuovo ingresso generazionale, ma che si affida, oltre a Cocco, al talento e alla vena di giocatori come Gnata, fra i pali, Francesco Compagno, Francisco Ipinazar, Davide Gavioli e Andrea Malagoli.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per gli Europei 2023 e il calendario di gara. La formazione tricolore, arrivata seconda al Goldencat 2023 la scorsa settimana, sarà protagonista, inizialmente, contro il Portogallo (vincitore del Goldencat 2023), la Francia e i padroni di casa della Spagna.

Nazionale Italiana Maschile

Portieri: Riccardo Gnata (HC Forte dei Marmi), Bruno Sgaria (HC Valdagno), Stefano Zampoli (GS Hockey Trissino)

Giocatori di movimento: Morgan Antonioni (Amatori Wasken Lodi), Nicolas Barbieri (Amatori Wasken Lodi), Elia Cinquini (HC Forte dei Marmi), Giulio Cocco (GS Hockey Trissino), Francesco Compagno (Reus Deportiu), Alessandro Faccin (Amatori Wasken Lodi), Davide Gavioli (GS Hockey Trissino), Francisco Ipinazar (GS Hockey Trissino), Andrea Malagoli (GS Hockey Trissino).

Commissario Tecnico: Alessandro Bertolucci

Vice allenatore: Mirco De Gerone

Preparatore dei portieri: Leonardo Barozzi

Preparatore atletico: Andrea Bemi

Fisioterapista: Angelo Dinatale

Meccanico: Giovanni Labianca – Giuseppe Munaretto

CAMPIONATO EUROPEO MASCHILE 2023 – 17 AL 22 LUGLIO

Fase di Qualificazione – Girone A

Lunedì 17 Luglio 2023 – ore 18:30 – PORTOGALLO x ITALIA

Martedì 18 Luglio 2023 – ore 21:00 – ITALIA x FRANCIA

Mercoledì 19 Luglio 2023 – ore 21:00 – ITALIA x SPAGNA

Giovedì 20 Luglio 2023 – Quarti di finale

Venerdì 21 Luglio 2023 – Semifinali

Sabato 22 Luglio 2023 – Finali

Foto: FISR / Alberto Vanelli