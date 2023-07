GTWC Europe, Nürburgring Pre-Qualifying: Mercedes resta davanti a tutti, BMW insegue con WRT e ROWE

Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller comandano il gruppo con Mercedes-AMG Team Al Manar #777 al termine delle Pre-Qualifying del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup al Nürburgring.

La casa tedesca, dopo aver stampato il giro veloce in entrambe le sessioni, mette paura a tutti in vista dell’importante giornata di domani, domenica che si prospetta oltremodo interessante sin dalle qualifiche che storicamente sono sempre state determinanti nell’impianto che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1.

Michele Beretta/Rolf Ineichen/Leonardo Pulcini (Iron Lynx #19/Lamborghini), leader in Gold Cup, si confermano al secondo posto come accaduto nella FP1 davanti a Benjamin Goethe/Nicolai Kjærgaard/ Marvin Kirchhöfer (Garage 59 #159/McLaren) ed Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes).

Fuori dalla Top20 la BMW M4 GT3 di Valentino Rossi. WRT insegue insieme a ROWE Racing, squadra locale che ha vinto la 24h di Spa-Francorchamps con l’auto #98 e che attualmente si colloca in vetta alla serie con due affermazioni in tre prove disputate.

Appuntamento ora a domani per la 3h tedesca. Alle 8.45 le qualifiche suddivise come sempre in tre fasi, la media dei tempi dei protagonisti stabilirà l’ordine di partenza per la quarta tappa dell’Endurance Cup del GTWC Europe 2023.

CLASSIFICA FP2 GTWC EUROPE NURBURGRING

1 777 PIT PRO 1 M-AMG Team AlManar SCHILLER, Fabian Mercedes-AMG GT3 EVO 34 2:11.635 56.873 32.162 3:40.670 1:54.173 7

2 19 PIT Gold 1 Iron Lynx INEICHEN, Rolf Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 31 0.315 0.315 57.628 47.096 25.693 2:10.417 1:54.488 5

3 159 PIT PRO 2 Garage 59 KJAERGAARD, Nicolai McLaren 720S GT3 EVO 30 0.348 0.033 3:42.534 50.258 27.136 4:59.928 1:54.521 6

4 88 RUN PRO 3 AKKODIS ASP Team MARCIELLO, Raffaele Mercedes-AMG GT3 EVO 33 0.524 0.176 56.203 45.025 25.946 2:07.174 1:54.697 8

5 85 PIT Silver 1 GRT Grasser Racing Team VAN BERLO, Glenn Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 25 0.587 0.063 57.542 42.905 24.583 2:05.030 1:54.760 5

6 5 PIT Gold 2 Optimum Motorsport FAGG, Charlie McLaren 720S GT3 EVO 29 0.666 0.079 57.101 50.608 24.700 2:12.409 1:54.839 7

7 58 PIT Silver 2 GRT Grasser Racing Team NEARY, Sam Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 28 0.682 0.016 56.262 48.565 27.936 2:12.763 1:54.855 7

8 78 PIT PAM 1 Barwell Motorsport COLLARD, Rob Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 37 0.875 0.193 58.775 50.301 29.473 2:18.549 1:55.048 6

9 99 PIT Silver 3 Tresor Attempto Racing DELLI GUANTI, Pietro Audi R8 LMS GT3 EVO II 28 0.897 0.022 56.371 49.458 26.657 2:12.486 1:55.070 5

10 71 PIT PRO 4 AF Corse – Francorchamps Motors SERRA, Daniel Ferrari 296 GT3 31 0.974 0.077 55.885 48.461 28.732 2:13.078 1:55.147 7

Foto. LPS