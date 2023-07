GTWC Europe, Nürburgring FP1: Mercedes davanti, BMW insegue

Mercedes detta il passo al Nürburgring dopo la prima sessione di prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Akkodis ASP #88 detta il passo con Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon, leader con solamente 42 millesimi di scarto sulla Lamborghini #19 di Iron Lynx affidata a Michele Beretta/Rolf Ineichen/Leonardo Pulcini.

Christopher Haase / Frédéric Vervisch / Gilles Magnus (Comtoyou #11/Audi), Russell Ward/Philip Ellis/ Indy Dontje (Winward Racing #57/Mercedes) e Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange1 #40/Audi) concludono nell’ordine al termine di un turno che nella prima parte è stato disputato con le gomme da bagnato viste le avverse condizioni della pista.

25a posizione per la BMW #46 di WRT affidata a Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus,10a per la M4 GT3 di ROWE Racing. Menzione d’onore per l’auto #998 di Dan Harper/ Max Hesse/Neil Verhagen, al comando nei test di ieri che hanno preceduto il via ufficiale del fine settimana. Quarantesima piazza, invece, per la BMW #98 di ROWE Racing #98, padroni del campionato dopo la 24h di Spa-Francorchamps del mese scorso.

Nel pomeriggio commenteremo la seconda sessione di prove libere, l’ultima in vista delle qualifiche che vivremo domani a partire dalle 8.45. L’intenso programma dell’Endurance Cup si svolgerà come sempre in due giorni, la gara si disputerà sulla canonica distanza delle tre ore.

CLASSIFICA FP1 GTWC EUROPE NUERBURGRING

1 88 PIT PRO 1 AKKODIS ASP Team GOUNON, Jules Mercedes-AMG GT3 EVO 36 55.187 43.069 24.588 2:02.844 1:55.163 6

2 19 PIT Gold 1 Iron Lynx PULCINI, Leonardo Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 37 0.042 0.042 55.400 42.980 25.016 2:03.396 1:55.205 6

3 11 PIT PRO 2 ComToYou Racing HAASE, Christopher Audi R8 LMS GT3 EVO II 37 0.224 0.182 55.405 42.898 18.679 1:56.982 1:55.387 5

4 57 PIT Gold 2 Winward Racing WARD, Russell Mercedes-AMG GT3 EVO 29 0.388 0.164 55.749 43.417 23.629 2:02.795 1:55.551 4

5 40 PIT PRO 3 Tresor Orange 1 DRUDI, Mattia Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 0.413 0.025 55.386 18.509 1:56.433 1:55.576 3

6 157 PIT Gold 3 Winward Racing ZUG, Marius Mercedes-AMG GT3 EVO 23 0.460 0.047 54.908 42.486 24.025 2:01.419 1:55.623 4

7 6 PIT PRO 4 K-Pax Racing MAPELLI, Marco Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 33 0.542 0.082 55.000 42.781 18.541 1:56.322 1:55.705 6

8 777 FIN PRO 5 M-AMG Team AlManar STOLZ, Luca Mercedes-AMG GT3 EVO 35 0.564 0.022 55.372 43.281 19.347 1:58.000 1:55.727 5

9 90 PIT Silver 1 Madpanda Motorsport PEREZ COMPANC, Ezequiel Mercedes-AMG GT3 EVO 38 0.572 0.008 55.150 42.695 23.824 2:01.669 1:55.735 6

10 998 PIT PRO 6 Rowe Racing VERHAGEN, Neil BMW M4 GT3 27 0.638 0.066 55.339 42.845 24.589 2:02.773 1:55.801 4

Foto. LPS