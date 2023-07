GTWC Europe, FP1 Misano: Comtoyou guida il gruppo con Audi, primi chilometri in casa per Valentino Rossi

Audi inizia con il piede giusto il fine settimana di Misano Adriatico, sede questo week-end del secondo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Comtoyou detta il ritmo, Christopher Haase / Lucas Légeret #11 precedono di pochi millesimi Giacomo Altoé/Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing #14/Ferrari).

BMW resta tra i migliori con l’auto #32 di Charles Weerts e Dries Vanthoor, padroni della scena negli ultimi anni in Romagna. Il binomio del brand bavarese conclude la prima parte di un turno che è stato interrotto in due occasioni in seguito ad un problema al ‘Carro’ da parte della Ferrari #71 di AF Corse e dalla ‘gemella’ #52.

20a piazza provvisoria per Valentino Rossi, presente nuovamente accanto al belga Maxime Martin a bordo della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT. Il ‘Dottore’ è atteso ad una conferma dopo lo strepitoso podio ottenuto in Sprint Cup in quel di Brands Hatch.

Nel pomeriggio continuerà l’azione in pista con una nuova sessione di prove libere. Ci sarà da divertirsi nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli che domani ospiterà la Q1 e la race-1, un programma che verrà rispettato anche nella giornata di domenica. Il caldo sarà sicuramente una variabile da tenere in considerazione oltre alle tante auto in pista, rispetto all’Inghilterra vi sono infatti i piloti della Bronze Cup che avevano disertato per motivi di spazio la trasferta britannica.

Foto. Pier Colombo