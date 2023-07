GTWC Europe, 24h Spa dopo sei ore: BMW davanti con WRT, Audi e Porsche inseguono

BMW detta il passo dopo le prime sei ore della CrowdStrike 24h Spa, terzo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde (Team WRT #32) dettano il ritmo con il costruttore bavarese, provvisoriamente al top davanti a Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX #17/Audi) ed a Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Mercedes-AMG Akkodis ASP #88).

Due colpi di scena hanno caratterizzato le prime due ora di una corsa che è iniziata sotto bandiera gialla dopo la tanta pioggia che ha caratterizzato tutto il pre-gara. L’evento più importante dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli ha visto un danno ai freni per la Lamborghini #63 di Iron Lynx e soprattutto una foratura da parete della Ferrari #51 di AF Corse.

Alessio Rovera #51 ha dovuto effettuare un pit extra perdendo la leadership provvisoria della prova, il lombardo è scattato dalla seconda piazza alle spalle del comasco Matteo Cairoli (Huber Racing #20/Porsche). Audi ha ereditato automaticamente la vetta delle operazioni, in vetta con il nostro Mattia Drudi #40 (Tresor Orange 1).

L’Audi #40 ha ceduto il vertice alla R8 #17 di Scherer Sport PHX, il danese Nicki Thiim proverà a reggere l’interessantissimo assalto da parte della Porsche #92 di EMA Manthey affidata al temibile Kevin Estre. L’ex campione del mondo per la classe GTE PRO inizierà a mettere pressione alla R8 #17, un duello affascinante che precederà l’inizio della notte.

La Porsche #92 prenderà per pochi minuti la vetta con il francese Julien Andlauer, pilota che ha preso il volante del connazionale Estre dopo la quarta sosta ai box. Luca Engstler #17 non riuscirà a reggere il passo della vettura di Stoccarda che nel seguente passaggio in pit road dovrà scontare 30 secondi di penalità per oltrepassato troppe volte i limiti del tracciato.

Porsche ed Audi hanno favorito nella loro bagarre la BMW M4 GT3 #32 di WRT, attualmente in cima alla graduatoria overall con Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde. Seconda piazza provvisoria per la già citata Audi #17 davanti alla Mercedes #88 di Akkodis ASP, mentre dobbiamo scendere in 7ma posizione per scovare la Ferrari #71 di AF Corse.

Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra sono pienamente in corsa per la vittoria, il tridente è scattato dalla 47ma posizione. Leggermente più attardata invece, la 296 GT3 #51, presente in seconda piazza alla partenza. 13mo posto, invece, per Valentino Rossi, teammate di Augusto Farfus e Maxime Martine che ha subito una sanzione nel corso delle prime sei ore per un costante abuso dei limiti del tracciato.

Foto.LPS