GTWC Europe, 24h Spa: BMW trionfa con ROWE Racing

BMW trionfa con ROWE Racing nella CrowdStrike 24h Spa, terzo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. 25a volta per il brand bavarese nella classica competizione belga, vittoria da incorniciare per Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann #98 davanti a Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes) e Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX #17/Audi).

Il finale è stato un vero e proprio dominio per il costruttore tedesco che per la prima volta trionfa nel GTWC Europe con la nuova BMW M4 GT3. Mercedes ed Audi si inchinano con Porsche a ROWE Racing che dopo Monza mette in bacheca un nuovo acuto.

Menzione d’onore al termine della maratona belga per Matteo Cairoli. Il comasco di Porsche, alfiere di Huber Motorsport, ha meritatamente primeggiato nella PRO-Am Cup, l’autore della pole position assoluta esulta al termine di una giornata d’azione con Antares Au/Tim Heinemann/Jannes Fittje.

Sesta piazza finale per la BMW M4 GT3 di WRT di Valentino Rossi, compagno di squadra di Maxime Martin ed Augusto Farfus. Il tridente ottiene un nuovo risultato a punti alle spalle della Porsche #96 di Rutronik Racing e della 911 (992) GT3-R #92 di EMA Manthey. 11mo posto, invece, per la Ferrari #71 di AF Corse, auto che scattava dalla 47ma casella dello schieramento.

Prossima tappa del GTWC Europe a Misano tra due settimane, secondo round Sprint del 2023. Per quanto riguarda l’Intercontinental GT Challenge, invece, ci sarà da divertirsi ad Indianapolis ad ottobre, terzo evento del campionato che si terrà in compagnia dell’ultimo atto del GTWC America.

Foto: LPS