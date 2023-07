GTWC Europe, 24h Spa a 6h dalla fine: BMW ed Audi davanti, Porsche resta vicina

BMW torna al comando della CrowdStrike 24h Spa a sei ore dalla fine. ROWE Racing svetta in classifica con la M4 GT3 #98 di Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann, leader davanti a Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX #17) e Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Audi Sport Tresor Orange1 #40).

La terza parte della maratona delle Ardenne ha visto la perdita di posizioni da parte della BMW #98 di ROWE Racing. Marco Wittmann ha esagerato con l’abuso dei limiti della pista, il bi-campione del DTM è stato costretto a rimontare con una strategia differente. I tedeschi si sono lanciati all’inseguimento di Audi, presente in vetta con Scherer Sport PHX #17 ed Audi Sport Tresor Orange1 #40.

La bagarre è più che mai viva in Belgio con BMW che sta eseguendo una strategia differente che sembra pagare. Il brand bavarese si contende con Audi la vittoria, mentre Porsche resta in agguato con EMA Manthey #92 e Rutronik Racing #96.

Nona piazza per Valentino Rossi con la BMW #46 di WRT, team che nella notte ha perso la seconda auto PRO in seguito ad un incidente. L’ex centauro, il brasiliano Augusto Farfus ed il padrone di casa Maxime Martin si contendono un posto in Top10, mentre resta più attardata la Ferrari #71 di AF Corse, rallentata da una sanzione a meno di 6h e 30 dalla fine.

Foto. Pier Colombo