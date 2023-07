F1, Sergio Perez: “Qualifiche difficili: sorpreso dalla pista, pensavo si asciugasse prima”

Sergio Perez ha ottenuto la terza posizione (la seconda se consideriamo la penalizzazione di Max Verstappen) in occasione delle qualifiche del GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1.

Il pilota messicano, apparso in grande ripresa dopo una parentesi davvero buia, ha registrato un gap di +0.877 rispetto al fuoriclasse Max Verstappen, il quale ha ottenuto la pole sul campo con un tempo di 1:46.168. Checo, soddisfatto nel commento caldo, ha parlato brevemente della sua prestazione dichiarando di essere rimasto sorpreso dalla pista, trovandola molto più bagnata rispetto alle aspettative.

“Sono state delle qualifiche complicate, è stato difficile: sono partito con le intermedie e le condizioni erano insidiose, pensavamo che la pista si asciugasse più rapidamente, invece c’è voluto molto più tempo. In Q3 alla fine era insidioso in alcuni punti come in curva otto e nove. Resta un buon risultato, peccato non essere riuscito a superare Charles ma il risultato è positivo“.

L’occasione adesso per Perez sarà ghiottissima. Il nativo di Guadalajara infatti partirà dalla prima fila, cercando di approfittare della penalità del compagno si squadra per cercare di vincere la terza gara della stagione dopo Gedda e Baku.

Foto: LaPresse