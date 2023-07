F1, Max Verstappen: “Nel Q2 ho rischiato, ma la macchina mi ha dato belle sensazioni”

La giornata odierna a Spa-Francorchamps (Belgio), sede del weekend del Mondiale 2023 di F1, era iniziata con un colpo di scena: Max Verstappen, leader del campionato, penalizzato con cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Un intervento che si è reso necessario per questioni di affidabilità ed ecco che nel particolare fine-settimana belga, caratterizzato anche dalla Sprint Race, le qualifiche odierne hanno avuto un valore condizionato da questa penalizzazione.

Verstappen, infatti, ha ottenuto la pole-position con il crono di 1:46.128 a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0.820) e il compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez (+0.877). Una prestazione però vanificata dalla sanzione menzionata, di conseguenza il neerlandese sarà al via domenica in quinta piazza, mentre domani nella Sprint Shootout Max potrà agire senza alcuna penalità. Di conseguenza sarà Leclerc domenica a essere in p.1.

“Nella Q2 eravamo al limite e le condizioni erano molto difficili perché la pista si asciugava, ma il livello di aderenza non era ideale. Nello stint successivo la RB19 mi ha dato maggior confidenza e sono riuscito a completare due ottimi giri che mi hanno dato questo risultato. So che domenica subirò una penalità, ma non potevo fare molto meglio di così“, ha raccontato l’olandese a caldo.

“In vista di domani e della gara sono confidente perché la vettura si sta comportando bene e, inoltre, a me piace molto questa pista anche perché ci ho girato molte volte. Per me Spa è come se fosse un appuntamento di casa e sono felice anche del tanto tifo nonostante la pioggia“, ha concluso il due-volte iridato.

Foto: LaPresse