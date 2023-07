Golf: Vincent Norrman batte Nathan Kimsey al playoff e vince il Barbasol Championship 2023

Si è concluso poco fa con il playoff di spareggio il Barbasol Championship 2023. Lo vince, dopo aver realizzato uno score di -22 nel resto del torneo, alla prima buca extra (la 18), realizzando un vitale par, Vincent Norrman. Svedese di 25 anni, nativo di Stoccolma, è passato dallo stesso club di Alex Noren e, alla prima stagione completa sul PGA Tour, raccoglie ora anche la prima gioia.

Termina così al secondo posto il cammino di Nathan Kimsey, che pure aveva girato in -8 con tanto di eagle alla 5 per riprendere in mano le proprie speranze, anche approfittando del bogey di Norrman alla 18 che gli ha consentito di agguantare il playoff. Bogey che, però, al ripetere la buca è toccato a lui.

Terza posizione per il francese Adrien Saddier, insieme all’americano Trevor Cone: per entrambi score totale di -21, ma anche, per l’USA, la delusione di non aver potuto giocarsi le proprie carte fino al termine per davvero.

Quinto il grande battuto dell’evento, Lucas Glover, che con -20 si colloca davanti al canadese Taylor Pendrith per un colpo. Settimi a -18 l’inglese Daniel Brown e l’altro USA Grayson Murray; a stelle e strisce, di ulteriori uomini in top ten, ce ne sono due, tra i noni. Si tratta di Doc Redman e Akshay Bhatia, a -17 con il giapponese Masahiro Kawamura e i francesi David Ravetto e Alexander Levy.

