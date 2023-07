Golf: Céline Boutier nella storia, trionfa in casa all’Evian Championship 2023

Per la trentesima edizione dell’Evian Championship 2023 ci voleva un bel pezzo di storia. E Céline Boutier non solo la fa, ma se ne appropria in modo rumoroso. Per la prima volta nella storia dell’evento una francese riesce a vincerlo, e la ventinovenne originaria di Clamart, meno di 9 km dal centro di Parigi. Il suo -14 (66 69 67 68, 270 colpi), inoltre, le porta il primo Major in carriera: in sostanza, non c’era nulla di meglio come possibilità.

Nettamente staccata Brooke Henderson: la canadese, vincitrice un anno fa, finisce a -8, con dietro un gruppo di terze ampio e formato dalle giapponesi Yuka Saso e Nasa Hataoka, dalla sudcoreana A-Lim Kim, dalla messicana Gaby Lopez e dalla norvegese Celine Borge, tutte a -7. Particolare il dispiacere per Hataoka, che partiva da -8 e che chiude con +1 nella giornata.

Ottava a sorpresa la scozzese Gemma Dryburgh con lo score di -6, mentre sono none a -5 la sudcoreana Su Ji Kim, la thailandese Atthaya Thitikul (miglior giro di giornata per lei, in -6) e quattro USA con storie di 2023 ognuna diversa dall’altra: Megan Khang, Rose Zhang, Nelly Korda e Jennifer Kupcho.

Da rimarcare un dato particolarmente curioso di questo 2023, almeno finora: le quattro vincitrici di Major finora (ne manca ancora uno, il Women’s British Open), infatti, sono tutte alla prima volta assoluta. Se anche nell’ultimo grande appuntamento dell’anno questo dovesse accadere, si andrebbe a verificare una situazione da prima volta (non si può considerare tale il 2020 dato che era “monco” proprio del torneo francese). Al tempo dei quattro Major (cioè prima del 2013), peraltro, una tale evenienza si era verificata solo nel 1995 (con, fra l’altro, il primo alloro di Annika Sorenstam), nel 2007 e nel 2009.

