Golf: Cameron Young prende la testa a metà John Deere Classic 2023

Dopo il secondo giro del John Deere Classic 2023 cambia la leadership in virtù del calo netto dello svedese Jonas Blixt, ora 17° a -7 dopo il +2 di queste 18 buche. Al comando, infatti, c’è Cameron Young: il ventiseienne di Briarcliff Manor, poco meno di ottomila anime nello Stato di New York, continua ad andar forte e dopo il -6 del giovedì trova il -7 del venerdì per un -13 totale.

Alle sue spalle, distanziati di due colpi, Brendon Todd (che sta cercando di ritrovare i fasti di un clamoroso finale di 2019), Adam Schenk e il sudafricano Garrick Higgo, ma per nessuno di loro il balzo è importante tanto quanto per vari facenti parte del gruppo dei quinti.

Ancora Svezia in questo caso, nel quartetto a -10, con lo svedese Ludvig Aberg e Denny McCarthy che scalano 18 posizioni (-7), William Mouw che ne risale 4 e, soprattutto, Kevin Roy che pesca dal cilindro il -8 per recuperarne 36.

Nona posizione a -9 per Mark Hubbard, e ancora a stelle e strisce è il gruppo dei decimi, con Grayson Murray, Lucas Glover, Kevin Streelman, Peter Kuest, Cody Gribble, Jim Herman, Chris Kirk e Nate Lashley. In particolare, -8 anche per Streelman e Herman. Lo stesso score di giornata lo condividono anche il giapponese Yuto Katsuragawa (18°), l’austriaco Sepp Straka (29°) e l’amateur USA Michael Thorbjornsen (29° anche lui).

