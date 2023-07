Giro Donne 2023, tappa di oggi Albenga-Alassio: orari, percorso, tv, streaming, favorite. Frazione con tante insidie, si arriva in salita

Si svolgerà oggi, giovedì 6 luglio 2023, la settima tappa della 34ma edizione del Giro d’Italia Donne. Dopo l’insidiosa frazione di ieri, in cui Annemiek van Vleuten (Movistar Team) si è confermata ancora una volta la più forte di tutte con la vittoria di tappa (la terza in questa Corsa Rosa) e il conseguente rafforzamento della prima posizione in classifica generale, quest’oggi ci sarà un’altra giornata complicata per le ragazze.

Nella tappa odierna si partirà da Albenga alle ore 11:42 e si arriverà, dopo 109,1 km, sul traguardo di Alassio. Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla frazione odierna.

ALTIMETRIA E PERCORSO

Dopo i primi 25 km tranquilli, le atlete arriveranno all’inizio della prima asperità di giornata, il Passo del Ginestro (12,3 km al 4,4% di pendenza media). Dalla cima di questa salita appena citata si proseguirà con un pezzo abbastanza semplice fino a giungere ai piedi dell’ascesa di Il Vigneto (4,8 km al 6,5%) e poi, una volta superata quest’ultima asperità, ci sarà un tratto di strada che riporterà le atlete prima in pianura e successivamente all’inizio della scalata verso Cima Paravenna (6,5 km al 6%). Si scollinerà su quest’ultima salita a 8,9 km dal traguardo, poi si andrà avanti senza grosse insidie fino a 2,6 km dall’arrivo, momento in cui inizierà la salita finale del Santuario Madonna della Guardia (2.6 km al 7.2% e punte dell’8,2%).

FAVORITE

La favorita numero 1 per la tappa di oggi è l’olandese Annemiek van Vleuten(Movistar). L’attuale maglia rosa di questo Giro d’Italia Donne 2023 ha dimostrato in questi giorni di essere la più forte in salita e oggi cercherà di conquistare un altro successo dopo i due degli scorsi giorni. Oltre alla veterana classe 1982, potrebbero provare poi a vincere la tappa soprattutto la statunitense Veronica Ewers (F Education-TIBCO-SVB), la francese Juliette Labous (Team dsm-firmenich), l’italiana Gaia Realini (Lidl – Trek) e la spagnola Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind), ma attenzione anche alle altre azzurre Silvia Persico (UAE Team ADQ) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), alla danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – Suez), alla spagnola Ane Santesteban (Team Jayco AlUla) e alla neozelandese Niamh Fisher-Black (Team SD Worx)

SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA DONNE 2023

Giovedì 6 luglio

Settima tappa: Albenga-Alassio (109,1 km)

Orario di partenza: 11.42

Orario d’arrivo: 14.25 circa

SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA DONNE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:00 alle 14:00 e poi Rai 2 fino alle 14:45

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it e Discovery+ dalle 13:00