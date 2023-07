Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Vingegaard per allungare su Pogacar

Il Tour de France 2023 arriva alla sua sesta tappa avendo già vissuto diversi colpi di scena e con una classifica che ha già assunto una forma interessante. La prima tappa pirenaica, disputata ieri, ha già dato risposte importanti riguardo i valori di forza tra gli uomini di classifica, che avranno oggi una nuova occasione per mettersi in mostra.

In programma oggi un vero e proprio “tappone” pirenaico con il primo arrivo in salita di questa edizione. Tappa breve, appena 144,9 km, ma con all’interno tanta salita: antipasto con la Côte de Capvern-les-Bains che precederà i 12 km al 6,5% del Col d’Aspin. Poi il “mostro” dei Pirenei, il mitico Col du Tourmalet che con i suoi 17,1 km al 7,3% porterà i corridori fino a quota 2115 metri s.l.m. Infine, altri 16 km di salita, seppur con pendenze più dolci (5,4% medio), porteranno al traguardo di Cauterets-Cambrasque.

Tutto sembra dunque apparecchiato per una lotta tra grandi scalatori, e la tappa di ieri ci ha detto che il migliore al momento è Jonas Vingegaard, inevitabilmente il favorito odierno. Il danese vorrà fare selezione sul Tourmalet per poi provare a lanciare un nuovo micidiale attacco nel finale.

Nonostante la batosta di ieri, Tadej Pogacar sembra rimanere l’unico che può contrastarlo, ed il profilo della tappa odierna potrebbe favorirlo. Jai Hindley, in Maglia Gialla, si è proposto come terza forza ed andrà a caccia di una doppietta leggendaria. Occasione importante anche per Romain Bardet, Mattias Skjelmose, David Gaudu e Giulio Ciccone, che potrebbero approfittare del duello tra i due grandi favoriti.

Tra gli uomini di classifica da tenere d’occhio oggi anche Mikel Landa, ieri molto attardato, e Carlos Rodriguez, apparso invece piuttosto brillante nel finale. Da non escludere la possibilità di un nuovo attacco da lontano, con Felix Gall e Neilson Powless che potrebbero essere protagonisti non solo nella lotta per la Maglia a Pois. Occhio infine anche a Michael Woods, Matteo Jorgenson e Simon Yates.

BORSINO FAVORITI SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

***** Jonas Vingegaard

**** Tadej Pogacar

*** Mattias Skjelmose, Jai Hindley, Giulio Ciccone

** David Gaudu, Felix Gall, Romain Bardet, Carlos Rodriguez

* Neilson Powless, Mikel Landa, Michael Woods, Matteo Jorgenson, Simon Yates.

