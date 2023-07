Giro Donne 2023, Elisa Longo Borghini: “In volata ho dato tutto quello che avevo. Felicissima per questa vittoria”

Prima vittoria di tappa italiana al Giro Donne 2023, arriva in quel di Borgo Val Di Taro il colpaccio per la campionessa tricolore Elisa Longo Borghini.

Protagonista di una fuga a tre con la Maglia Rosa Annemiek van Vleuten e la statunitense Veronica Ewers, l’azzurra sorprendentemente è riuscita a beffare entrambe in un frangente non del tutto adatto, la volata.

Successo importante anche in chiave autostima: guadagna secondi preziosi sulla neerlandese e può addirittura continuare a sognare per la classifica generale.

Le parole dell’azzurra al traguardo: “Sono felicissima per questa vittoria al Giro, è con la maglia tricolore da sempre qualcosa in più e soprattutto è la prima con la nuova maglia Lidl Trek. In questa giornata non avevamo pianificato niente, poi ho visto Annemiek Van Vleuten partire e ho deciso di seguirla. Poi in volata ho dato tutto quello che avevo”.

credit by Massimo Fulgenzi – Sprint Cycling Agency