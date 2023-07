Ginnastica ritmica, l’Italia risplende in World Challenge Cup: Farfalle in testa a metà gara, la Bulgaria insegue

L’Italia batte uno splendido colpo nella prima parte del concorso generale valido per la tappa della World Challenge Cup di ginnastica ritmica in scena a Cluj-Napoca (Romania). Le Farfalle, tornate in pedana dopo gli Europei sottotono e una prima parte di stagione particolarmente complicata (anche a causa delle note vicende extra-sportive), si sono distinte con i cinque cerchi e sono state premiate con il punteggio complessivo di 36.550 (19.700 il D Score, 8.6 per la nota A, 8.250 per l’esecuzione).

Alessia Maurelli e compagne occupano così il primo posto davanti alla Bulgaria: le Campionesse del Mondo inseguono con 34.900, davanti a Brasile (34.450) e Ucraina (34.400). Le azzurre torneranno in pedana nella giornata di domani per cimentarsi nell’esercizio misto e completare l’opera, ma servirà una prestazione di lusso per confermarsi al comando al termine di questo all-around valido per il secondo circuito internazionale per importanza.

Le ragazze di Emanuela Maccarani si stanno preparando per la tappa finale di Coppa del Mondo in programma settimana prossima a Milano e per i Mondiali che andranno in scena tra poco più di un mese a Valencia, dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia deve ancora staccare il biglietto per i Giochi, visto che lo scorso anno non riuscì a salire sul podio iridato nel concorso generale.

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi