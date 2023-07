Ginnastica ritmica, le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Magico ritorno, l’Italia scalda Milano e fa sognare

Le Farfalle sono ufficialmente, meravigliosamente, magicamente tornate a volare. E a vincere, come ci avevano gustosamente abituato negli ultimi due decenni. Dopo le note vicende extra-sportive e qualche problema fisico che avevano condizionato la prima parte di stagione, l’Italia ha riscalato le gerarchie della ginnastica ritmica internazionale e si è ripresa il ruolo di protagonista assoluta che aveva guadagnato con tanto sudore nel corso della storia recente.

Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno vinto il concorso generale dell’ultima tappa di Coppa del Mondo, strabiliando il pubblico del Mediolanum Forum di Milano. Si tratta del primo sigillo nel massimo circuito itinerante nel corso di questa annata agonistica, arrivato dopo tantissime difficoltà e alcuni passaggi a vuoto, passando per un piazzamento giù dal podio agli Europei. Dopo il sigillo di settimana scorsa in World Challenge Cup sul giro completo, Alessia Maurelli e compagne si sono ripetute al piano superiore, dall’alto di una caratura tecnica e agonistica di dimensioni rimarchevoli.

Le azzurre si sono imposte nell’all-around con il punteggio complessivo di 69.400: dopo il 36.650 di ieri con i cinque cerchi, la nostra Nazionale si è ben espressa nell’esercizio misto con i tre nastri e due palle totalizzando 32.750 (16.300 per le difficoltà, 7.850 di esecuzione, 8.6 per il pannello artistico). L’Italia si è lasciata alle spalle il meglio della concorrenza: Israele, argento agli ultimi Mondiali ed Europei, si è fermato in seconda piazza con 60.400 (35.900+33.500); la sempre più solida Cina ha chiuso in terza posizione con 68.050 (35.100+32.950); la Bulgaria, Campionessa del Mondo e d’Europa, ha completamente sbagliato l’esercizio misto (29.750) e non è andata oltre la quarta piazza col totale di 65.600.

Ancora più attardate il Giappone (63.650), la Germania (63.450) e una deludente Spagna (settimo posto con 63.300 per la squadra bronzo iridata). Le Farfalle sono in ottima forma quando manca un mese ai Mondiali di Valencia, dove tra l’altro bisognerà cercare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, e domani le rivedremo all’opera nelle Finali di Specialità (prove non previste ai Giochi Olimpici, dove si gareggia esclusivamente nell’all-around).

Foto: Pier Colombo