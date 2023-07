Ginnastica ritmica, le Farfalle e Sofia Raffaeli vogliono sbancare in Coppa del Mondo: show imperdibile a Milano

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica andrà in scena al Mediolanum Forum di Milano nel weekend del 21-23 luglio. L’atto conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante è pronto a sbarcare in Italia, in una location e in una collocazione temporale inedita dopo i tanti appunti primaverili a Pesaro degli anni passati. Una sfida portare la ginnastica ritmica in piena estate in città, che si spera possa risultare vincente.

Le Farfalle hano faticato nel corso di questa stagione e fine a settimana scorsa non avevano mai vinto un concorso generale a squadre. Alessia Maurelli e compagne si sono sbloccate in World Challenge Cup riuscendo a battere la Bulgaria. Le ragazze di Emanuele Maccarani, che negli ultimi mesi sono state inevitabilmente condizionate dalle note vicende extra-sportiva, sono riuscite ad avere la meglio sulle Campionesse del Mondo e anche nel capoluogo meneghino daranno vita a una nuova rovente sfida con le rivali di sempre.

In questa occasione, però, ci saranno anche Israele e Spagna, ovvero argento e bronzo in occasione dell’ultima rassegna iridata, senza dimenticarsi del Brasile sempre più in crescita, della temuta Ucraina, dell’ambizioso Giappone e del sempre ostico Azerbaijan.

Sofia Raffaeli sarà invece impegnata in un emozionante duello con la bulgara Stiliana Nikolova: in palio la Coppa del Mondo. L’azzurra è la detentrice del trofeo all-around e sogna il grande bis di fronte al proprio pubblico. La Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale ha vinto due tappe in stagione e per due volte si è invece piazzata alle spalle della sua grande rivale: chi riuscirà a stare davanti all’altra farà festa sul gradino più alto del podio.

La fuoriclasse marchigiana è reduce dal dominio totale in World Challenge Cup a Cluj-Napoca, in precedenza era stata seconda agli Europei. La ribattezzata Formica Atomica dovrà fare i conti anche con le israeliane Adi Asya Katz e Daria Atamanov, con l’altra bulgara Boryana Kaleyn, con la tedesca Darja Varfolomeev. In pedana anche Milena Baldassarri.

