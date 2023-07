Calendario Coppa del Mondo ginnastica ritmica Milano 2023: orari, date, programma, tv, come comprare i biglietti

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica andrà in scena al Mediolanum Forum di Milano nel weekend del 21-23 luglio. L’atto conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante è pronto a sbarcare in Italia, in una location e in una collocazione temporale inedita dopo i tanti appunti primaverili a Pesaro degli anni passati. Una sfida portare la ginnastica ritmica in piena estate in città, che si spera possa risultare vincente.

L’Italia vuole sognare in grande con le Farfalle e Sofia Raffaeli. La squadra, tornata al successo lo scorso fine settimana in World Challenge Cup, vuole strabiliare e regalare nuove emozioni al pubblico. Sofia Raffaeli si presenta da Campionessa del Mondo all-around e insegue il trofeo, la fuoriclasse marchigiana sarà attesa dal duello con la bulgara Stiliana Nikolova. Venerdì spazio alla prima parte dei due concorsi generali, sabato andrà in scena la seconda metà, poi domenica la conclusione con le Finali di Specialità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica per quanto riguarda i concorsi generali di venerdì e sabato, mentre è prevista la diretta tv su LA7 per le Finali di Specialità della domenica.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A MILANO

Venerdì 21 luglio

11.00-18.00 Concorso generale individuale, cerchio/palla

19.15-20.40 Concorso generale a squadre, 5 cerchi

Sabato 22 luglio

11.00-17.55 Concorso generale individuale, clavette/nastro

19.00-20.25 Concorso generale a squadre, 3 nastri + 2 palle

Domenica 23 luglio

14.10-18.35 Finali di Specialità (individuali e a squadre)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: LA7, soltanto per le Finali di Specialità della domenica.

Diretta streaming: canale YouTube della Federginnastica, per gli all-around di venerdì e sabato.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA COPPA DEL MONDO DI GINNASTICA RITMICA A MILANO

Per chi desidera assistere dal vivo alla tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Milano, il sito di riferimento per l’acquisto dei biglietti è il seguente: https://www.clappit.com/biglietti-coppa-del-mondo-ginnastica-ritmica-2023/showProductList.html.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi