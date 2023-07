Calendario nuoto artistico, Mondiali 2023: orari 21 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si svolgeranno domani altre gare di nuoto artistico ai Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Dopo le qualificazioni del libero a squadre e la finale del doppio libero femminile di oggi, il programma di venerdì 21 luglio prevede la disputa di un preliminare e un’altra finale.

La giornata di domani comincerà alle ore 3:00 con le qualificazioni del duo misto libero, gara in cui non ci saranno rappresentanti del Bel Paese al via. Si concluderà poi qualche ora più tardi con la finale del libero a squadre, prova in programma alle ore 12:30 e che vedrà al via anche le italiane Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino. Il team azzurro cercherà di conquistare un risultato di spessore.

Le gare di domani si potranno vedere in diretta tv Sky Sport Summer HD (solo per la finale del libero a squadre) e Sky Sport Arena HD (solo per il preliminare del duo misto libero) e in diretta streaming su Sky Go, Now e Rai Play (solo per i preliminari del duo misto libero). OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale della finale del libero a squadre.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO ARTISTICO 21 LUGLIO

Venerdì 21 luglio (orari italiani)

3.00: preliminari duo misto libero

12.30: finale libero a squadre – ITALIA (Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino)

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 21 LUGLIO, DOVE VEDERE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer HD (solo per la finale del libero a squadre) e Sky Sport Arena (solo per il preliminare del duo misto libero)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Rai Play (solo per i preliminari del duo misto libero)

Diretta live testuale: OA Sport (soltanto per la finale del libero a squadre)+

Foto: LaPresse