Ginnastica artistica, come sta Asia D’Amato? “Ho ripreso a fare le parallele. Non voglio affrettare i tempi”

Asia D’Amato si trova a Riccione insieme alle compagne della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, impegnata nel consueto collegiale estivo durante il quale le azzurre preparano i Mondiali in programma tra un paio di mesi ad Anversa. La Campionessa d’Europa all-around 2022 si è sottoposta un paio di mesi fa a un intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, infortunato in occasione della finale al volteggio dell’ultima tappa della Coppa del Mondo.

Asia D’Amato è tornata da pochissimo a muoversi in palestra e ne ha parlato a Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Adesso sto bene, è passata la parte più critica dell’intervento. Sto riprendendo piano piano, sto facendo le terapie tutti i giorni. Mi sono trasferita a Milano un paio di settimane da Salvatore Scintu (il fisioterapista della Nazionale, n.d.r.) prima di andare in vacanza e ho fatto un po’ di terapia con Martina Maggio. Probabilmente faremo così anche quando tornerò da Riccione per un paio di settimane. Devo ringraziare i dottori, l’intervento è perfettamente riuscito. Mi sono operata da neanche due mesi“.

La 20enne ha proseguito: “Ho appena iniziato a rifare parallela, non ho ancora del tutto il muscolo alla gamba. Si sente la fatica, non riesco a tirare su le spalle, ma tornare alle parallele mi fa stare bene. Non ho mai smesso le verticali e i potenziamenti, d’altronde se vuoi recuperare il prima possibile non devi neanche prenderti un po’ di pausa“.

L’azzurra si è soffermata anche sulla recente vacanza in crociera insieme alla gemella Alice: “Per noi era la prima crociera, è stato bellissimo: non volevo più scendere, non me la immaginavo così. C’era di tutto e di più, è stato proprio bello, anche le tappe. Abbiamo fatto Marsiglia, Spagna, Tunisi, Palermo, Napoli, partendo e arrivando a Genova, a casa nostra. La rifarei altre mille volte. Sono andata in palestra tutti i giorni un paio di ore, ci sono andata soprattutto per il ginocchio. Ci hanno chiesto delle foto, ero scioccata quando è arrivato un papà di quattro gemelle tutte uguali: noi siamo in due, figuriamoci in quattro…”.

La genovese è poi stata molto chiara sul suo rientro in gara: “Devo recuperare, non voglio fare come ho fatto dopo l’infortunio alla caviglia. Mi sentivo a posto e sono rientrata presto. Questa volta voglio prendermi il mio tempo e arrivare al giusto momento, in forma e non rientrare e farmi di nuovo male. Questo è stato un insegnamento, è giusto che rispetto i tempi e mi prendo come si deve: prima viene la salute e poi tutto il resto“. Di seguito la VIDEO intervista integrale ad Asia D’Amato e le immagini degli allenamenti a Riccione.

VIDEO INTERVISTA ASIA D’AMATO

Foto: Lapresse