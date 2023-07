Fantacalcio 2023-2024: tutti i giocatori divisi per ruolo. Chi scegliere tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

Ha preso ufficialmente il via la stagione 2023-2024 del FantaCalcio! Con la pubblicazione del consueto “listone” con tutte le quotazioni iniziali, si possono muovere davvero i primi passi in vista della nuova annata: ora le aste iniziali possono prendere forma e le rose possono andare a comporsi. Andiamo a scoprire le quotazioni più interessanti con i giocatori suddivisi ruolo per ruolo.

PORTIERI

L’estremo difensore più quotato della stagione 2023-2024 non può che essere Maignan del Milan (43 crediti). Alle sue spalle forse il miglior portiere della scorsa stagione, ovvero Meret del Napoli a 42, quindi al terzo posto troviamo Szczesny della Juventus con 41 e quarto Provedel della Lazio a 40. Dopodiché la classifica dei più valutati vede Rui Patricio della Roma a 35 e Carnesecchi dell’Atalanta a 27.

DIFENSORI

Si vede ancora rossonero per il reparto arretrato. Theo Hernandez del Milan, infatti, comanda la graduatoria dei difensori con ben 45 crediti di valutazione. Al suo inseguimento uno dei migliori esterni del 2022-2023 ovvero Dimarco dell’Inter a 41, quindi a breve distanza ecco Di Lorenzo del Napoli a 38, che precede la coppia brasiliana della Juventus composta da Danilo (37) e Bremer (36). Sesta posizione per un altro brasiliano, ovvero Carlos Augusto del Monza (35).

CENTROCAMPISTI

Nonostante una ennesima estate un po’ turbolenta sul fronte mercato, è Luis Alberto della Lazio il più valutato del reparto, con ben 52 fantamilioni. Secondo posto per Koopmeiners dell’Atalanta con 50, mentre al terzo posto troviamo Barella dell’Inter a quota 49. Alta quotazione per un altro biancoceleste, ovvero il brasiliano Felipe Anderson con 47, mentre Rabiot della Juventus e Calhanoglu dell’Inter partono con 46 crediti. Interessante notare come tra i centrocampi rimanga Chiesa della Juventus (44) dopo che Kvaratskhelia (74), Zaccagni (59) e Orsolini sono stati avanzati in attacco.

ATTACCANTI

Nessuna novità ai piani alti. Il capocannoniere dell’anno scorso, Osimhen del Napoli, svetta con 90 crediti, davanti a Lautaro Martinez dell’Inter con 88 e Immobile della Lazio terzo con 86. Altissima la quotazione per Vlahovic della Juventus (84) nonostante i problemi in maglia bianconera, quindi in scia Leao del Milan (75) e Kvaratskhelia. Ai piani alti del reparto rimane Dybala della Roma valutato 73 crediti, uno in più di Berardi del Sassuolo (72).

Di seguito il link per conoscere il listone ufficiale:

Foto: LaPresse