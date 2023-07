Fantacalcio 2023-2024: regolamento e come funzionano bonus, malus, voti in pagella

Cari amici del FantaCalcio, manca sempre meno tempo e la stagione 2023-2024 sarà pronta a scattare. Il momento dell’asta iniziale è, come sempre, il più atteso e il più importante. Non sbagliare i colpi giusti potrebbe fare la differenza, con i destini di una intera stagione che potrebbero passare già dal primo momento, quello della costruzione della rosa.

Solitamente la struttura della rosa prevede 3 portieri, 8-9 difensori, 8-9 centrocampisti e 6-7 attaccanti. Sui portieri è possibile decidere se acquistarli come blocco squadra, andando quindi ad evitare i rischi di trovarsi i portieri tutti impegnati in partite complicate, senza dimenticare panchine o infortuni. Negli altri reparti si va a piacimento. Chi sceglie i titolari e ci spende parecchio e lascia la panchina a 1, oppure un giusto mix con 6-7 elementi intercambiabili volta per volta.

Passiamo ai punteggi. I bonus e malus sono ovviamente il fulcro del calcolo delle giornate. Di solito il funzionamento è questo: + 3 per le reti realizzate (anche su rigore), -1 per ogni goal subito, -0,5 e -1 rispettivamente per ammonizioni ed espulsioni, -3 per un rigore fallito, +3 per ogni rigori parato, +1 per l’assist, + 0,5 per gli assist da fermo (anche se per questi ultimi molti preferiscono assegnare lo stesso bonus dell’assist in movimento). Facoltative invece le voci relative agli autogoal (-2), l’imbattibilità del portiere (+1), i goal decisivi per il pareggio (+1) o vittoria (+1). Talvolta si può anche far valere maggiormente un reparto invece che un altro, in quel caso gol di un difensore è +5, oppure di un centrocampista è +4.

Non vanno dimenticati, ovviamente, i modificatori. Si tratta di strumenti opzionali per rendere più “utili” i ruoli meno soggetti a bonus, come la difesa. Ormai ne esistono infinite versioni riguardanti tutti i reparti di gioco, dal portiere fino agli attaccanti.

Foto: LaPresse