Fantacalcio 2023-2024: quali sono i giocatori più combattuti alle aste? Le cifre massime da investire

Sta per ritornare la Serie A e, con lei, uno dei fantasy game più seguiti e giocati nella Penisola: il fantacalcio. Anche l’edizione 2023/24 riserverà sicuramente interessantissime novità e sorpresa: saranno diversi infatti, i nuovi giocatori che entreranno a far parte delle chilometriche liste suddivise ruolo per ruolo. E, in tal senso, per non perdere altro tempo in chiacchiere, è fondamentale tracciare una linea guida: è importantissimo arrivare al giorno dell’asta, che sia pre o post inizio campionato, con un taccuino pieno di appunti e soprattutto suggerimenti. Vediamo quindi, ruolo per ruolo, i giocatori più combattuti alle aste.

FANTACALCIO 2023-2024: I GIOCATORI PIU’ RICHIESTI

PORTIERI

Partiamo dalla porta e iniziamo subito con un dato importante: non spendete più dell’8-9% del vostro budget a disposizione (significa che, se avete 500 crediti a disposizione, più di 40-45 in tutto, non vanno spesi). Tra i nomi più caldi che certamente verranno portati via a 25 e più crediti troviamo sicuramente il portiere della Juventus Szczęsny, così come quello del Napoli, Meret. Il primo ha portato a casa una fantamedia di 5.18, il secondo invece, con i Campioni d’Italia è arrivato a 5.56, il migliore del fantacalcio. Alle sue spalle, però, troviamo Provedel della Lazio, anche lui uno dei giocatori che andrà via ad almeno 30 crediti: fantamedia di 5.46. Non tagliamo fuori poi, “Magic” Mike Maignan: 5.34 di fantamedia.

DIFENSORI

Parlando di difensori, l’elenco, potrebbe essere lunghissimo, ma diamo un’occhiata a quelli di solito “strapagati”. Il primo è senza dubbio un super top di reparto: ci riferiamo a Theo Hernandez. Giocatore dalle indiscusse capacità, anche e soprattutto balistiche, che fanno lievitare il prezzo. Lo scorso anno ha realizzato 4 gol e 3 assist, in 32 match; ma attenzione perché sono differenti anche i malus (specialmente le ammonizioni).

Occhio perché potrebbe arrivare a costare, da solo, l’8% del budget iniziale in un’asta, cifre folli. In questa lista troviamo poi Bremer: con la Juventus, nel 2022/23, ha messo a segno 4 gol e servito un assist. Tutti dati che ingolosiscono i fantallenatori. Non va dimenticato Carlos Augusto: vogliamo inserirlo perché probabilmente, nel 2023/24 il suo prezzo salirà alle stelle visti i 6 gol e i 5 assist…da difensore. Per questo reparto, in ogni caso, non va speso più del 18-20% del budget.

CENTROCAMPISTI

I nomi costosi, anche a centrocampo, non mancano. E se Milinkovic-Savic non rientrerà più in questo listone vista la partenza, direzione Arabia Saudita, ci sarà Kvaratskhelia. Cosa possiamo aggiungere sul georgiano? Fantamedia di 7.96 e doppia doppia (volendo utilizzare gergo cestistico): 12 gol e 10 assist nel 22/23. Potrebbe costarvi più del 12-15% del vostro budget.

Altro nome da non sottovalutare? Quello di Zaccagni. Nel 2022/23, in 35 presenze, ha messo a segno 10 gol e servito 6 assist: mostruoso, e chissà che non possa ripetersi o fare ancora meglio. Occhio anche a Koopmeiners: 10 gol e 5 assist con fantamedia di 7.14 e nello scacchiere di Gasperini avrà sempre un ruolo centrale. Per la zona centrale del campo, quindi per tutti i giocatori che prenderete, è consigliabile non superare il 25% del budget.

ATTACCANTI

Il reparto senza dubbio più caldo: stiamo parlando dell’attacco. Cominciamo con un nome che fa scorrere un brivido lungo la schiena di tutti i fantallenatori che lo hanno avuto come avversario lo scorso anno: Osimhen. Miglior marcatore dalla scorsa Serie A con 26 reti, ha trascinato il Napoli allo Scudetto. Qualsiasi tipo di aggettivo o descrizione, per lui, sarebbe riduttiva: una macchina da gol con una fantamedia da 9.14. Se dovesse rimanere (e così sembra), potrebbe pure puntare a migliorarsi. Non si può non citare Lautaro Martinez: è vero, l’argentino vive dei momenti di magra, ma quando si sblocca lo fa per diverse giornate e non ce n’è per nessuno.

Lo dimostrano, se non dovessero bastare le parole, le reti segnate nel 2022/23: ben 21, con 6 assist e una fantamedia di 8.16. Non possiamo escludere Rafael Leao, 15 gol e 8 assist lo scorso campionato, quest’anno partirà fresco di rinnovo e pronto a gettare la basi per il futuro del Milan. Non va sottovalutato nemmeno Lookman, piuttosto che, il solito e immortale Ciro Immobile. L’ultima stagione non è stata troppo brillante, vero, ma sono stati diversi gli infortuni: in ogni caso nessuno ha mai parlato di annata insufficiente. Nonostante le difficoltà, 29 partite, 12 gol e 5 assist. Per usare un eufemismo, non male. Per l’attacco, dunque, sarebbe consigliabile arrivare a spendere il 45-49% di budget.

Foto: LaPresse