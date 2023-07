Fantacalcio 2023-2024, quale modulo scegliere per la difesa? Linea a 3 per puntare sull’attacco, ma la proposta a 4…

Con l’uscita del Listone ufficiale è scattato il FantaCalcio 2023-2024. Ormai è già tempo di iniziare a pensare a come comporre la rosa in vista della prossima stagione, su quali giocatori puntare, quanto spendere per ognuno di loro e, soprattutto, pensare a quale reparto eleggere proprio punto di riferimento.

Molto spesso, se non sempre, è l’attacco a calamitare le maggiori attenzioni e valutazioni. Riuscire a scoprire con mesi di anticipo chi sarà il prossimo capocannoniere fa ovviamente la differenza (complimenti nella stagione scorsa a chi ha scelto Osimhen, varrà la pena confermarlo anche in questa occasione?), meglio se assecondato da altri giocatori che possono garantire un alto bottino di reti. Se non è l’attacco, però, è il centrocampo a calamitare il maggiore interesse.

…e la difesa? La zona più bistrattata dai Fantallenatori merita invece grande attenzione, soprattutto quando andrà schierata la formazione in campo nel weekend. Meglio una linea a 3, oppure a 4? Nel primo caso, come appare logico, si va ad aggiungere un elemento in attacco o centrocampo, alzando le chance di avere un giocatore che può segnare una rete. Gli schemi, dopotutto, sono il 3-4-3, il 3-5-2 oppure il 3-6-1.

Per quale motivo, quindi, optare per la difesa a 4? La scelta può dipendere da diversi motivi. In primo luogo, se si hanno a disposizione giocatori che garantiscono gol e assist (soprattutto per quelle leghe che utilizzano il +5 per i gol dei difensori) quelli sono punti fondamentali. Un altro motivo, ovviamente, è il “modificatore”. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un bonus che è stato creato proprio per dare maggiore valore alla difesa.

Per sfruttare il modificatore si devono schierare almeno 4 difensori e si va a sommare i voti del portiere insieme ai 3 migliori difensori, il tutto diviso per quattro. Nel caso del 5-3-2, si prende il voto del portiere, si somma con i voti dei 3 migliori difensori e si divide ugualmente per quattro. Avere in rosa difensori che spesso prendono la sufficienza, può essere un vantaggio enorme.

Foto: LaPresse