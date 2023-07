Fantacalcio 2023-2024, non soltanto Serie A: c’è l’opzione anche per la Champions League. Regolamento e come funziona

Il fantacalcio è uno dei giochi più amati sul suolo italiano. Tanti, tantissimi gli appassionati che attendono con ansia ogni giornata di campionato per sfidarsi a suon di +3 e vantarsi della propria squadra, o a disperarsi per una brutta prestazione. Ma da un po’ esiste anche la variante ufficiale della Champions League.

Definita con il termine ‘Fantasy Football’, si può costituire una squadra di 15 giocatori, suddivisa in 2 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 3 attaccanti, con un budget virtuale di 100 milioni. Per ogni fase, esiste un numero massimo di giocatori che si possono acquistare per squadra: 3 nella fase a gironi, 4 negli ottavi, 5 ai quarti, 6 in semifinale ed 8 in finale. Ovviamente l’obiettivo sarà il solito, quello di totalizzare più punti possibili, ma esistono delle varianti rispetto al fantacalcio che conosciamo.

Innanzitutto, il Fantasy Football coprirà tutte e 13 le giornate della Champions League; ogni giornata, tranne la finale, è suddivisa in più di un giorno e per ogni giornata, al termine delle partite del primo giorno, si possono effettuare delle sostituzioni o cambiare il capitano, che otterrà il doppio del punteggio a lui affidato, con giocatori che non hanno ancora disputato la loro partita.

Esistono anche bonus, diversi rispetto al classico fantacalcio che verranno assegnati grazie ai referti ufficiali di gara. Ad esempio, un gol di un portiere e di un difensore può valere 6 punti, mentre un estremo difensore che mantiene la porta imbattuta avrà 4 punti in più e così via.

Per ogni giornata di Champions League, si possono fare dei cambi nella propria rosa. Durante la fase a gironi potrai sostituire gratuitamente due giocatori; verrà permesso un terzo cambio, ma al ‘costo’ di 4 punti dal punteggio complessivo. Si possono accumulare anche i trasferimenti gratuiti, solo uno per giornata. Per ogni fase ci saranno ulteriori cambi: illimitati prima degli ottavi di finale, cinque per ogni partita d’andata e tre per ogni partita di ritorno.

Esistono anche due jolly, che ti permettono di cambiare totalmente la propria squadra: il primo, la wildcard, ha solo i trasferimenti illimitati, mentre esiste anche la limitless, una volta in queste 13 giornate puoi creare la squadra a tuo piacimento e con un budget illimitato. Al termine della giornata però la squadra tornerà quella precedente.

Se interessa questa variante di Fantasy Football, vi invitiamo a studiarla tramite il regolamento presente sul sito della Uefa Champions League a questo indirizzo.

Foto: LaPresse