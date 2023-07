Fantacalcio 2023-2024, l’importanza della panchina e come funzionano le sostituzioni. Il regolamento e i consigli

Si avvicina lo striscione dell’ultimo chilometro per quanto riguarda il mese di luglio, per cui nella mente dei Fantallenatori italiani iniziano già a muoversi gli ingranaggi per decidere quali saranno le strategie migliori per comporre la propria rosa del FantaCalcio nell’asta iniziale. Com’è ben noto, parliamo del momento decisivo dell’intera stagione.

Chi sbaglia le scelte in quella occasione rischia di vedere compromesso l’intero campionato. Bisogna comprare bene ed a poco, centrando le sorprese a basso prezzo e non sperperando troppi crediti per giocatori a rischio infortuni o panchina. Già, la panchina. Luogo tanto odiato dai calciatori, ma che sta diventando sempre più fondamentale sotto ogni punto di vista, specialmente ora che i cambi sono passati da 3 a 5 in pianta stabile.

Ogni lega ha la sua opzione. Chi rimane fedele ai 3 cambi, chi si è adeguato ai 5, fino a quelli più “estremi” che permettono cambi illimitati in caso di assenze nella formazione titolare schierata. Ad ogni modo, per ognuna di queste possibilità, un filo conduttore c’è, ed è di capitale importanza. Vanno gestiti nella migliore maniera undici iniziale e panchina, specialmente dal punto di vista della composizione della rosa.

Chi predilige spendere tutto ruolo ruolo per una “certezza“, dovrà poi completare i vari reparti con molti giocatori da 1 credito o poco più per non rimanere con pochi giocatori. Chi, invece, sceglie di comporre una rosa più equilibrata, avrà a disposizione un maggior numero di giocatori che possono portare voti e bonus in ogni reparto, con la possibilità di maggiore rotazione in base alla difficoltà della partita del weekend, o della condizione di forma.

Passando poi a quando si schiera la squadra in campo, è sempre utile focalizzarsi su chi inserire in panchina e in quale ordine. Mai sottovalutare il rischio di poter giocare in 10, per cui negli 11 che non hanno meritato la maglia da titolare (o 7 per chi ha preferito rimanere con le vecchie regole) sarà fondamentale piazzare elementi che assicurano un voto, mettendo ruolo ruolo in prima posizione il giocatore che potrebbe concedere il maggior numero di bonus.

Foto: LaPresse