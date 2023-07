Fantacalcio 2023-2024, il rischio infortuni è dietro l’angolo: come correre ai ripari? Le soluzioni e il regolamento

Domenica 30 luglio. Uno degli ultimi weekend bui dal punto di vista calcistico: sì perché tra qualche settimana si ritornerà sul terreno di gioco. La Serie A 2023/2024 inizierà infatti il 19 agosto e, sino al 21, si disputerà la prima giornata. Una massima serie interessantissima quella che verrà, con squadre pronte a combattere e a regalare spettacolo. Ma attenzione perché, con l’inizio del campionato, si ripartirà anche con una nuova edizione del Fantacalcio.

Il fantasy game più amato dagli italiani sta per tornare; ancora qualche giorno di attesa e poi si partirà. Resta da capire quando, nelle leghe di ogni fantallenatore, si svolgerà l’asta per mettere su le formazioni che andranno ad affrontare la prossima annata. Per chi organizzerà il dibattimento durante il mercato, è praticamente questione di giorni poi sarà asta. Chi invece aspetterà la chiusura del calciomercato avrà una settimana in più per pensarci.

FANTACALCIO 2023/2024: GLI INFORTUNATI

Ma, tra i vari e tanti appunti presenti sul taccuino di ogni vincente, non può mancare anche la questione infortuni. Non solo lunghe liste fatte di nomi e giocatori da acquistare, ma anche magari giocatore da evitare o da prendere come scommessa e non solo. Partiamo con un’affermazione abbastanza semplice: ovviamente, tutti i giocatori indisponibili anche solo per qualche partita iniziale, avranno un pezzo minore all’asta, è normalissimo. Va valutata attentamente ogni singola situazione fisica. Ci sono giocatori come Soumauro e Abraham ad esempio che vanno lasciati nel listone fino a gennaio, mese in cui ritorneranno a causa dei gravi infortuni.

Insomma non si dovranno commettere errori di valutazione nella scelta del mercato in entrata. Non bisognerà incappare in cattive gestioni dei calciatori: idolo o non idolo oppure stella più o meno brillante, l’imperativo rimane e rimarrà sempre lo stesso, ovvero quello di ragionare non solamente col cuore ma anche con il cervello. Il Fantacalcio è un gioco di strategia e slot: conviene dunque occuparne 1 al massimo 2 con giocatori infortunati e più o meno prossimi al rientro.

Servono titolarità e soprattutto gol e assist. La gestione degli eventuali infortuni nel corso della stagione infine, va decisa con i componenti della lega: una soluzione potrebbe essere quella di sostituire immediatamente con un giocatore nello stesso ruolo dal listone, in caso di grave infortunio. Le soluzioni ci sono ma cresce l’ansia. Manca sempre meno.

Foto: LaPresse