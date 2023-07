Fantacalcio 2023-2024, chi è stato il miglior portiere della passata stagione? Ha senso puntare ancora su di lui e quanto vale

La parte superiore della clessidra che ci sta pian piano avvicinando all’inizio della Serie A, si svuota ogni istante sempre di più. Il countdown che ci separa dal fischio d’inizio della massima serie dice -28. Poco meno di un mese insomma allo sparo che sancirà la partenza della stagione 2023/2024: c’è tanta attesa ma anche e soprattutto la voglia, da parte dei tifosi, di rivedere i propri idoli in azione. A non mancare, inoltre, è anche l’ansia per il fantasy game più amato in Italia probabilmente: stiamo parlando del Fantacalcio.

La stagione fantacalcistica inizierà parallelamente a quella di Serie A. Ma, ovviamente, vanno presi i primi appunti in vista dell’asta. In qualsiasi lega vi troviate, le opzioni sono due: o la formazione delle squadre avverrà prima della chiusura del mercato, e in quel caso è necessario già essersi portati avanti con il lavoro e con tutti i consigli. Oppure si attenderanno le prime giornate e la chiusura della sessione di calciomercato. In entrambi i casi, durante l’asta, non sono ammessi errori nelle scelte se si vuole dominare: e allora perché non partire dalla porta?

FANTACALCIO: CHI E’ STATO IL MIGLIOR PORTIERE DEL 2022/2023?

Il ruolo del portiere non va, indubbiamente, sottovalutato. Fa parte del vostro undici innanzitutto e potrebbe rivelarsi l’uomo in più: specialmente in un fantacalcio con il modificatore di difesa. In leghe simili, ottime prestazioni degli estremi difensori senza né bonus né malus potrebbe essere determinanti e potrebbero quindi far lievitare il punteggio finale. Ma dando un’occhiata alle statistiche dello scorso anno, chi, tra i pali, ha fatto meglio?

Il portiere con la fantamedia migliore è stato Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli, non solo è salito sul tetto d’Italia con i partenopei dopo 33 anni ma, per giunta, si è contraddistinto portando a termine una grandissima stagione. Abbiamo preso in considerazione solamente i giocatori con più del 75% delle presenze in A. Per Meret, nel 2022/2023, 34 partite giocate, solamente 24 le reti subite e un rigore parato oltre alle 16 volte in cui la sua porta è rimasta inviolata.

La fantamedia finale, considerando quindi bonus e malus, è stata di 5.56. E, sinceramente, anche per l’annata che verrà, il portiere del Napoli merita assolutamente la fiducia dei fantallenatori. Dopo un anno di grazia, vorrà certamente riconfermarsi anche e soprattutto perché in vista ci sono gli Europei del 2024 e la sua quotazione per il 2023/2024, secondo il listone pubblicato da La Gazzetta dello Sport, è di 42.

Foto: LaPresse