Fantacalcio 2023-2024, chi è stato il miglior difensore della passata stagione? Ha senso puntare ancora su di lui e quanto vale

Siamo a poco meno di un mese di distanza dal via ufficiale della nuova stagione del campionato italiano di calcio e, di conseguenza, anche il FantaCalcio è pronto ai nastri di partenza. Il “gioco più bello del mondo dopo il calcio” sta per dare il via alle proprie leghe e alle sfide che ci condurranno fino al termine della stagione con il solito carico di emozioni.

I segreti per una stagione di alto profilo? Non sbagliare gli acquisti. Ovviamente. Reparto per reparto. Uno di quelli più importanti è ovviamente la difesa. Spesso sottovalutata ma che molte volte risulta il vero e proprio ago della bilancia. Chi ha a disposizione voti alti (soprattutto quando si va a parlare di modificatore) oppure assist e gol, può davvero fare la differenza a livello complessivo.

Proprio per questo motivo, torniamo alla passata stagione. Qual è stato il miglior difensore a livello fantacalcistico? Se parliamo di fantamedia al comando della classifica c’è Carlos Augusto. Il terzino sinistro brasiliano del Monza, infatti, ha concluso la sua prima annata in Serie A con un ottimo 6.76 di media grazie a 6 gol e 5 assist.

Alle sue spalle un altro terzino, Dimarco dell’Inter. L’esterno sinistro ha messo a segno un ottimo 6.70 con 4 gol e 4 assist. Terza posizione per Posch (toh, un altro terzino) del Bologna, rivelazione della scorsa stagione. Per l’austriaco media di 6.68 con ben 6 gol e 2 assist, quarto Zappacosta (nemmeno a dirlo, un esterno) dell’Atalanta con 6.64, quindi Di Lorenzo del Napoli con 6.58. A livello di media voto, invece, il migliore era risultato Kim, ora al Bayern Monaco.

Cosa ci insegna questa statistica? Che nel FantaCalcio di questa epoca i terzini possono davvero fare la differenza. Stanno diminuendo i centrali difensivi abili di testa su calcio piazzato, mentre sono sempre più in auge gli esterni capaci di sfornare assist e gol. Un consiglio? Fare estrema attenzione in vista del campionato in arrivo. Carlos Augusto merita sicura riconferma, ma attenzione alla squadra nella quale giocherà. Se, infatti, dovesse finire nelle rotazioni di una “big” perderebbe molto appeal.

Da questo punto di vista, quindi, forse sarebbe meglio confermare Dimarco, Posch o Zappacosta. Tre laterali che hanno il posto assicurato dai rispettivi allenatori e saranno nuovamente pronti a regalare bonus ai propri tecnici. Confermare i numeri della stagione appena conclusa non sarà semplice, ma quanto visto nel 2022-2023 non può che regalare fiducia su questi giocatori. Altri nomi da non dimenticare? Danilo della Juventus e Bastoni dell’Inter.

