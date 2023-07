Fantacalcio 2023-2024: chi è il giocatore che costa di più? E quanti affari a 1 milione…

Domenica 23 luglio 2023. Tra meno di un mese sarà tempo di Serie A: la massima serie italiana tornerà in campo esattamente tra 27 giorni. Si inizierà infatti sabato 19 agosto e a cominciare ci saranno Frosinone-Napoli, battesimo di fuoco per i ciociari al ritorno in A. E ancora Empoli-Verona, il derby tra Inter e Monza a San Siro e, infine, Genoa-Fiorentina. Il resto delle gare si dividerà tra domenica 20 e lunedì 21 con Bologna-Milan a chiudere alle 20.45.

Ma parallelamente al campionato, inizierà il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio 2023/2024. Manca davvero poco e i fantallenatori vanno necessariamente avvertiti: servono un taccuino (sempre che riesca a bastare), una penna e poi innate doti di ascolto. Vanno infatti segnati sul proprio libriccino, uno per uno, tutti i consigli. Dalla porta, passando per la difesa, sino al centrocampo e soprattutto all’attacco.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Ogni reparto va studiato attentamente, così come i giocatori da scippare agli avversari alle aste e vanno tenuti d’occhio, inoltre, anche i moduli da utilizzare. Tuti i consessi tra fantallenatori per comporre le singole squadre, in base alla propria lega, avverranno o a mercato ancora aperto e in questo caso può salire l’ansia perché mancano meno di due settimane. O, per chi preferisce l’attesa, la chiusura di questa sessione di trasferimenti e quindi le prime giornate di A.

In ogni caso non si può arrivare senza un’idea ben precisa. E dunque sorge spontanea una domanda: qual è il giocatore più costoso che può garantire tanti bonus e magari, in parte, contribuire a una possibile vittoria al Fanta? Udite udite, il calciatore più costoso presente nel listone 2023/2024 presentato da La Gazzetta dello Sport è Victor Osimhen. Il nigeriano è stato il capocannoniere nella scorsa stagione con 26 gol messi a segno e 4 assist. La fantamedia finale, fatta di bonus e malus, è stata di 9.14. Cifre impressionanti che potrebbero anche essere ripetute quest’anno: non a caso il suo valore è di 90, nessuno come lui.

Oltre all’attaccante però, non vanno dimenticati gli affari low cost, anche a 1 fantamilione se necessario: si pensi a Scuffet del Cagliari per la porta, a Bianco della Fiorentina, a Degli Innocenti dell’Empoli piuttosto che Lipani del Genoa. Tutte giovani scommesse che, soprattutto in una lega numerosa potrebbero completare le rose e chissà, magari, andare in contro ad exploit. Insomma adesso non resta che aspettare l’asta: poi sarà fantacalcio.

Foto: LaPresse