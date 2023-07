Fantacalcio 2023-2024, chi è il bomber della Serie A? Gli attaccanti che possono garantire valanghe di gol

Prosegue il conto alla rovescia: manca sempre meno all’inizio della Serie A e soprattutto al fantasy game più giocato in Italia probabilmente. Stiamo parlando del fantacalcio 2023/2024. Anche per l’anno che verrà è necessario prendere appunti perché tra circa un mese comincerà la massima serie e, allo stesso tempo, ci saranno le prime aste. Bisognerà arrivare necessariamente preparati: quello dell’asta è un momento di fondamentale importanza perché vanno scelti i giocatori che, per tutta la stagione, dovranno condurvi al successo. Arrivare preparati è quindi fondamentale. Vediamo dunque da vicino le possibile alternative in attacco, reparto delicatissimo e determinante.

FANTACALCIO 2023/2024: GLI ATTACCANTI

Ma quali sono i giocatori che possono assicurare buoni voti e valanghe di gol? Partiamo dal capocannoniere della scorsa Serie A: stiamo parlando di Osimhen. Il nigeriano ha guidato il suo Napoli al trionfo finale, riportando i partenopei sul tetto d’Italia. In 32 presenze ha messo a segno 26 reti e servito 5 assist per una fantamedia di 9.14: a dir poco impressionante. La sua permanenza in Campania non dovrebbe essere compromessa a meno che non arrivino offerte faraoniche. Correte a prenderlo (potrà costarvi, da solo, più del 20 % del budget).

Passiamo al secondo nome: Lautaro Martinez. L’argentino in forza all’Inter, nel 2022/23, ha portato a casa una media di 8.16: 37 presenze, 21 reti e 6 assist. Uno score non indifferente nonostante alcuni periodi di magra. Ma anche l’anno prossimo “El Toro” sarà centrale nello scacchiere di Inzaghi e tenterà di fare, come sempre, la differenza. Proseguiamo perché, come dice un vecchio detto, chi si ferma…perde il fantacalcio. Il terzo nome è quello di Leao. Il portoghese da pochissime settimane, ha riconfermato di essere un perno per il suo Milan.

Ha infatti rinnovato il contratto e sarà uno dei pilastri per il presente e il futuro del club rossonero. Dopo l’annata Scudetto 21/22 da protagonista, anche l’anno scorso nonostante la stagione non troppo esaltante del Milan, Leao si è messo in mostra. 34 presenze, 15 gol e 7 assist: la fantamedia? 7.90. Anche per lui si potrebbe arrivare a spendere il 20% o poco meno, dell’intero budget a disposizione. Passiamo ora a un altro nome: Lookman. Grande sorpresa durante la scorsa stagione all’Atalanta, ha inanellato una serie di grandissime prestazioni. Fantamedia di 7.92, 30 presenze condite da 13 gol e 6 assist: perché non puntare su di lui?

Domenico Berardi non va dimenticato: il suo futuro è incerto. La Lazio potrebbe accelerare e piombare sul giocatore. Ma la situazione non cambia: Sassuolo o biancocelesti va preso. 8.10 di fantamedia nel 22/23, 24 presenze, 12 gol e 7 assist. Concludiamo in bellezza questa lunga lista e no, non ci siamo dimenticati di lui: Immobile. Un’annata travagliata quella 22/23, ma per l’anno che verrà ci si aspetta una grande risposta anche e soprattutto in vista dell’Europeo 2024. 7.48 di fantamedia, 29 presenze condite da 12 gol e 5 assist: chissà che nel 23/24 non torni ad essere “Ciro il Grande”. Adesso quindi, taccuino con consigli alla mano, non resta che attendere l’asta del fantacalcio.

Foto: LaPresse