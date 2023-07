Fantacalcio 2023-2024: analisi difensori, chi scegliere? Tra certezze, scommesse e possibili sorprese

Ancora 41 giorni e poi sarà nuovamente Serie A. Il massimo campionato italiano 2023/24, andrà in scena a partire dal week-end del 20 agosto; poco più di un mese di attesa insomma, e poi le venti formazioni scenderanno sul terreno di gioco. Siamo in piena estate ed è tempo di ritiri ma anche di calciomercato: e come si può non pensare anche al fantacalcio che verrà? Sale l’attesa e l’ansia di vedere in azione i propri gioielli ogni singolo fine settimana. Ma chi scegliere? Vediamo subito da vicino quali saranno i difensori da confermare, le certezze e le possibili sorprese, ovviamente mercato permettendo.

CONSIGLI FANTACALCIO 2023/24: I DIFENSORI

CERTEZZE E CONFERME

Partiamo dai nomi collaudati, da chi è oramai in Serie A da diverso tempo e quindi ha acquisito esperienza tale da poter essere una certezza nell’undici fantacalcistico. Non possiamo non citare quindi Theo Hernandez, un primo slot. Il calciatore in forza al Milan, anche nel corso della prossima annata, sarà uno dei punti cardine dei rossoneri. Da quando è arrivato in Italia si è sempre contraddistinto con ottimi voti e ha dato il meglio di sé in moltissime occasioni: le 32 presenze raccolte nel 2022/23, i 4 gol segnati e i 3 assist serviti, oltre a una fantamedia di 6.41, sono tutti fattori che incitano gli appassionati di questo gioco ad averlo nelle proprie rose…specialmente in difese con il modificatore. Ma occhio ai malus (soprattutto cartellini gialli) e a non superare, in un’asta con 500 crediti di base a disposizione, quota 50.

Il secondo nome è quello di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano della squadra con il tricolore sul petto, il Napoli, ha portato a termine nel corso della stagione da poco terminata, un’annata da urlo. 6.58 di fantamedia, in 37 partite giocate (praticamente quasi sempre presente), ha segnato 3 reti e servito 4 assist. Come si fa a non riconfermalo? Per lui il consiglio è non superare 25-30 crediti. L’altro giocatore presente in questa lista è Danilo della Juventus. Il classe ’91 è stato uno dei pochi fari nella travagliata stagione bianconera 22/23. 37 partite per lui, 3 gol e 3 assist, con una fantamedia di 6.46: va preso, non c’è molto di cui discutere. Lui, così come gli altri due, in una difesa con modificatore può fare la differenza: non più di 25 crediti.

Un elenco fatto di nomi che sono una garanzia: dunque perché non inserire anche Chris Smalling? Il difensore della Roma, nell’undici di Mourinho, è stato a dir poco devastante lo scorso anno. 32 partite su 38 disponibili (solo in Serie A), 3 gol segnati e 1 assist; non male per un centrale di difesa. Non superare la soglia 15-20 crediti. Non vanno poi dimenticati Bremer, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Dumfries, Federico Dimarco specialmente quest’ultimo potrebbe vivere l’anno della consacrazione. Quelli appena citati sono giocatori dal valore medio di 15/25 crediti e non oltre.

Poi ancora, volendo non spendere cifre esorbitanti (5-7 crediti), troviamo Demiral, Casale, Mancini, Romagnoli e Rodrigo Becao dell’Udinese: 28 presenze nel 2022/23, 2 gol e 1 assist, in un fantacalcio a 8 o 10 potrebbe essere una valida alternativa. Carlos Augusto potrebbe ingolosire e anche ripetersi dopo la straordinaria stagione col Monza: 35 presenze, 6 gol e 5 assist, con un’impressionante fantamedia di 6.76. Ovviamente il suo prezzo lieviterà e potrebbe arrivare tranquillamente a 20-25 crediti. In tal senso anche Stefan Posch non è da meno, 30 apparizioni con il Bologna, 6 reti e 2 assist.

SCOMMESSE E SORPRESE

Passiamo adesso alle scommesse e alle possibili sorprese in chiave fantacalcio 2023/24. Vogliamo deliziarvi, si spera, con uno dei possibili nomi più interessanti la prossima stagione: Mitchel Bakker. L’esterno olandese è approdato all’Atalanta dal Bayer Leverkusen e salvo sorprese, sarà il titolare nello scacchiere “gasperiniano”. E i numeri raccolti con i tedeschi nel campionato 22/23, non sono indifferenti: 28 presenze in Bundesliga, 3 gol e 2 assist. Poi si sa, gli esterni, con Gasperini, sono ali aggiunte…il modificatore potrebbe sorridervi.

Adesso diamo un’occhiata a un prodotto nostrano che, già nella scorsa annata, ha fatto bene. Potrebbe rivelarsi nuovamente una piacevole sorpresa ed esplodere definitivamente: stiamo parlando di Fabiano Parisi. Con l’Empoli ha giocato 33 partite e segnato due gol nella stagione appena terminata e difficilmente è sceso sotto la sufficienza: non più di 7-10 crediti (e ci stiamo tenendo larghi). Una possibile e piacevole sorpresa, inoltre, potrebbe essere Evan Ndicka. Il difensore è giunto alla Roma e quindi alla corte di José Mourinho.

Ha fatto molto bene con l’Eintracht di Francoforte e sino alla stagione 2021/22, ha segnato 4 gol e servito 4 assist in Bundesliga, mentre lo scorso anno ha siglato solo una rete. Chissà che non possa adattarsi subito e bene, all’ambiente romano, specialmente se affiancato da un veterano come Smalling. Un acquisto interessante, infine, proprio perché centrale nel progetto Torino, potrebbe essere Raoul Bellanova. Con l’Inter, solamente a sprazzi, ha fatto vedere ottime cose; i granata però potrebbe definitivamente rilanciarlo.

Foto: LaPresse