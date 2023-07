Fantacalcio 2023-2024: analisi centrocampisti, chi scegliere? Tra certezze, scommesse e possibili sorprese

La stagione 2023/2024 è appena agli albori, ma c’è già una categoria di tifosi che freme per poter cominciare il prima possibile il campionato. Parliamo dei fantallenatori, dei patiti del fantacalcio, tra chi lo fa per semplice spirito di compagnia a chi sarebbe disposto a guardare ogni amichevole di tutte e venti le squadre presenti in A. Nonostante le formazioni sono ancora da ufficializzare, cerchiamo di capire chi potrà essere un buon colpo nel settore del centrocampo.

Lo scorso anno il centrocampo ha portato tantissime gioie per i fantallenatori, soprattutto per chi aveva scommesso su Khvicha Kvaratskhelia che, immaginiamo, verrà riportato nel ruolo di attaccante nella modalità classica del fantacalcio. Dunque, tra i centrocampisti puri, chi sono i nomi da dover avere a tutti i costi? Senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic: nelle giornate in cui gli gira bene, è praticamente onnipotente con il pallone. Se avete la possibilità di acquistarlo, fatelo.

Con lui il dirimpettaio Luis Alberto, ormai tornato cruciale per gli schemi della Lazio ed irrinunciabile per Maurizio Sarri, saprà ricompensarvi con magie e assist. Altro giocatore su cui puntare è Teun Koopmeiners, anima dell’Atalanta che ha nel suo carnet un bel bottino di reti, con lui un pensiero a Mario Pasalic che, nello scacchiere giusto in neroazzurro, può diventare il vostro attaccante aggiunto.

Tra le mezzali, occhio a Frattesi che con Barella che gli coprirà le spalle potrà essere ancora più pericoloso in zona gol. Rabiot è chiamato alla conferma come centrocampista da tanti bonus (buona puntata anche Kostic), così come Lazar Samardzic pronto a confermarsi un possibile crack del nostro campionato, al contrario di Lorenzo Pellegrini che deve ricattarsi dopo una stagione così così ma titolare di un piede fatato. Tra chi può portare bonus a fiocchi, bene anche Matteo Pessina, cuore pulsante del Monza.

Se cercate un 6,5 ambulante, ma senza troppi bonus, mettete le mani su Franck-André Zambo Anguissa e Stan Lobotka del Napoli, giocatori utilissimi soprattutto se giocate con il mantra per il loro ruolo da mediani. Asterisco sugli esterni alti: se inseriti tra gli esterni, Carlos Augusto del Monza è praticamente irrinunciabile.

In un campionato in continua evoluzione, le sorprese possono essere tante. Prima fra tutte Houssem Aouar, che al Lione aveva raggiunto una ottima affinità sotto porta prima di una stagione in cui non ha inciso, venendo svincolato dall’Olympique e preso a zero dalla Roma. Altro giocatore sotto la lente di ingrandimento è Lewis Ferguson, partito a rilento ma autore di sette reti lo scorso anno (occhio anche a Dominguez poco più dietro), così come Hjulmand (per media voto) e Strefezza (bonus) del Lecce, i leader dei giallorossi.

Punto interrogativo su Antonio Candreva, l’età avanza ma le sue qualità sono indubbie, mentre Bajrami è chiamato a dare qualcosa di più al Sassuolo dopo sei mesi di inquadramento in neroverde. Chiamato alla conferma anche Sandi Lovric, passato un po’ in sordina dopo l’esplosione di Samardzic: può essere una bella occasione a basso prezzo. Capitolo esterni: occhio a Raoul Bellanova, nel Torino di Juric può fare faville.

Come scommesse, ne menzioniamo quattro. La prima è Ruben Loftus-Cheek del Milan, che prende sulle spalle lo scomodissimo numero 8 di Tonali promettendo quantità e qualità, abituato ai ritmi inglese potrebbe trovarsi a nozze in Italia. Il secondo nome è Roberto Gagliardini, che a Monza potrebbe ritrovare quella verve sotto porta che lo ha contraddistinto nelle scorse stagioni, potreste ritrovarvi qualche golletto con pochi crediti spesi. Gli ultimi due li mettiamo insieme, Paul Pogba e Charles De Ketelaere: entrambi due dei grandi flop della scorsa stagione, per un motivo o per l’altro. Avranno un appeal ai minimi storici, ma magari puntarci qualche credito con un reparto coperto e ritrovarvelo protagonista del vostro fantacampionato potrebbe valere l’azzardo.

Foto: LaPresse