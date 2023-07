F1, Toto Wolff: “Contenti per la pole di Hamilton, ma domani la Red Bull farà una gara a parte…”

Toto Wolff sorride, ma preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring è stato Lewis Hamilton a conquistare la pole position odierna, interrompendo un digiuno che (incredibile a dirsi per lui) durava ormai da 33 gare.

La pole position è andata a Lewis Hamilton che ha saputo beffare Max Verstappen per appena 3 millesimi, mentre la seconda fila sarà aperta da uno scatenato Lando Norris, distante 85 millesimi dal suo connazionale. “Checo”, invece, dopo una Q1 e una Q2 di buon livello, ha mancato la Q3 con le gomme soft, non riuscendo a fare meglio di un nono posto.

Il commento del team principal austriaco: “Lewis Hamilton si è assicurato la pole e possiamo davvero essere orgogliosi di noi stessi. Ad ogni modo non dobbiamo illuderci, la Red Bull rimane sempre in un campionato a parte e nella simulazione di passo gara, specialmente con Max, ha fatto spavento. Non dobbiamo festeggiare troppo. Ci sarà una bella battaglia domani, attenzione anche alla McLaren”. (Fonte: Speedweek)

Giornata dalle due facce per il team di Brackley. Da una parte il sette volte campione del mondo è tornato in pole position, dall’altra il suo vicino di box George Russell non è andato oltre la 18a posizione, eliminato già nella Q1. “Il nuovo format, specialmente nella Q1 con le gomme hard ha provocato caos per tutti. Abbiamo mandato in pista George Russell un po’ troppo tardi per l’ultimo tentativo e si è trovato nella posizione sbagliata. Peccato perchè oggi avevamo un ottimo pacchetto”.

Foto: LaPresse