F1, Lewis Hamilton torna in pole dopo 33 gare

Era il 4 dicembre 2021. Le luci dei riflettori ed i colori del tracciato di Jeddah erano la cornice ideale per Lewis Hamilton per festeggiare la sua pole position numero 103 della carriera. Una delle tante all’epoca. Nessuno si sarebbe potuto aspettare che dalla numero 103 alla 104 trascorresse così tanto tempo. Sono passati esattamente 595 giorni, 33 gare e tantissima acqua sotto i ponti. Il “Re Nero” all’epoca era in piena battaglia con Max Verstappen per il suo ottavo titolo iridato, che poi andrà a svanire come ben sappiamo ad Abu Dhabi, mentre l’olandese da quel momento in avanti ha fatto percorso netto, o quasi, vincendo gli ultimi due campionati.

Lewis Hamilton e Max Verstappen. Protagonisti allora nella nottata saudita, protagonisti oggi nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring il portacolori della Mercedes ha interrotto un digiuno che stava diventando clamoroso per i suoi standard. Una pole position riabbracciata dopo ben 33 uscite, sulla pista nella quale ha centrato la nona partenza al palo della sua carriera.

Un risultato giunto non certo per caso. Non ha senso ribadire le qualità del nativo di Stevenage. Un pilota che vince 7 titoli iridati non ha certo bisogno della nostra presentazione o di un nostro endorsement. Dal 2007 ad oggi il portacolori della Mercedes ha ampiamente fatto vedere a tutti quanto sia forte. Oggi la sua vettura finalmente lo ha assecondato. La W14 non è sicuramente una vettura dominante oppure ai livelli della RB19 di “Super Max”, per cui oggi l’inglese ha aggiunto molto di suo per strappare questa prima posizione.

3 millesimi su Max Verstappen, 85 su Lando Norris. Equilibrio assoluto all’Hungaroring, senza mezzi termini. L’occasione perfetta nella quale il fuoriclasse sa fare la differenza. Ora tutto sarà da trasportare alla gara di domani. L’inglese sa perfettamente che il portacolori del team Red Bull sarà come sempre il favorito, ma la voglia di lottare non mancherà. Proprio come in quell’avvincente Gran Premio di Arabia Saudita del 2021. Lewis contro Max. Un duello che ci mancava…

Foto: LaPresse