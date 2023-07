F1 su TV8 oggi, GP Austria 2023: orari, programma, differita in chiaro qualifiche Shootout e Sprint

In Formula 1, l’odierna giornata di sabato 1 luglio sarà dedicata alla Sprint inserita nel weekend del Gran Premio d’Austria. La mini-gara, da disputarsi su un terzo della distanza del GP vero e proprio, sarà preceduta dal cosiddetto ‘Shoot-out’. Si tratta di una sessione di qualifica dalla struttura analoga a quella abituale, ma dalle tempistiche compatte.

Quella di oggi sarà l’ottava sprint di sempre. Incredibilmente, la F1 non tiene ancora statistiche dedicate a questo format. Dunque, si procede in autonomia nell’attesa di un riconoscimento ufficiale anche sul piano degli archivi. A oggi le vittorie sprint sono andate a Max Verstappen (Silverstone 2021, Imola 2022, Spielberg 2022), Valtteri Bottas (Monza 2021, Interlagos 2021), George Russell (Interlagos 2022) e Sergio Perez (Azerbaigian 2023).

Dunque, se parliamo di team, si contano 4 affermazioni per Red Bull e 3 per Mercedes. L’unica “shoot-out pole” è invece stata appannaggio della Ferrari e di Charles Leclerc. La mini-qualifica è difatti nata quest’anno, mentre nel 2021 e 2022 il format era totalmente diverso. Cosa succederà oggi in Austria? Per scoprirlo bisognerà seguire la Sprint in TV. Come?

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023 F1

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e quello sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale della sprint e dello shootout del Gran Premio di Austria. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, lo shootout e la Sprint. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento austriaco.

STREAMING – L’evento di Spielberg potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita dello shootout e della sprint.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Austria.

PROGRAMMA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 1° luglio



Ore 15.55, F1, Qualifiche – Differita in chiaro

Ore 17.30, F1, Sprint Shootout – Differita in chiaro

Ore 19.05, F1, Sprint Race (24 giri) – Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP AUSTRIA 2023

Sabato 1° luglio



12.00, SHOOTOUT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

16.30, SPRINT RACE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 GP AUSTRIA 2023

La sprint sarà ritrasmessa più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono: 18.15, 19.45, 21.15 di sabato; 0.00, 1.30, 3.30, 5.00, 6.30 di domenica.

