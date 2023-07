F1, Sergio Perez: “La bandiera rossa nella Q1 ha rovinato i piani. In queste condizioni fatico troppo”

Non ha voglia di sorridere Sergio Perez al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone infatti si è scritta una nuova pagina della crisi ormai conclamata del messicano che, nonostante disponga di una Red Bull, non arriva alla Q3 per la quinta volta consecutiva.

Un risultato quanto mai allarmante che ribadisce come “Checo” sia in una crisi nera. Dopo la buona gara del Red Bull Ring della scorsa settimana, il team di Milton Keynes confidava in una conferma anche sulla pista di casa, ma il nativo di Guadalajara ha concluso il suo sabato già nella Q1 a distanza siderale da Max Verstappen e domani sarà costretto a scattare dalla 16a posizione della griglia di partenza.

Al termine della qualifica, Sergio Perez ha provato a spiegare quanto accaduto: “La bandiera rossa è durata più a lungo del previsto e non ha aiutato a livello di temperatura della gomma. Davvero un peccato perché ieri mi sentivo bene con la macchina e il passo gara è eccellente. Dovrò partire dal fondo del gruppo e mi aspetta una gara completamente differente. Proverò a ridurre al minimo i danni”. (Fonte: Motorsportweek).

Il messicano dà la sua versione sulle difficoltà che sta affrontando: “In queste condizioni miste, tra bagnato e asciutto, evidentemente faccio enorme fatica. I problemi che ho con la macchina a quanto pare si acuiscono ma, ad ogni modo, dovrò capire come risolverli”.

Foto: LaPresse