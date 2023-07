F1, riprogrammate in Ungheria e a Monza le nuove qualifiche con il format sperimentale

La cancellazione del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2023 causa alluvione aveva rimandato l’introduzione di un nuovo format sperimentale di qualifica ed in generale dell’intero weekend di gara per quanto riguarda gli pneumatici. A Imola infatti era previsto il debutto della “Alternative Tyre Allocation”, ovvero una diversa ripartizione delle mescole Pirelli nell’arco del fine settimana.

Nell’arco di un Gran Premio standard, la casa milanese fornisce 13 treni di gomme a ogni pilota. Di essi, 8 sono del compound più morbido, 3 di quello medio e 2 di quello più duro. Viceversa, con il nuovo formato il numero di set di coperture a disposizione di ognuno sarà ridotto a 11, con le mescole distribuite in maniera totalmente diversa, ovverosia 4 soft, 4 medium e 3 hard.

Dunque, i treni di pneumatici morbidi saranno addirittura dimezzati (da 8 a 4). A parziale compenso di questa decurtazione, ci sarà un set in più sia di medie (da 3 si passa a 4) che di dure (da 2 a 3). I piloti inoltre saranno obbligati a usare compound hard nel Q1, passando poi alle medium nel Q2 per chiudere con le soft come di consueto nel Q3.

Queste novità, in seguito all’annullamento del round imolese, verranno sperimentate a Budapest nel Gran Premio di Ungheria (21-23 luglio) e poi a Monza nel Gran Premio d’Italia (1-3 settembre). In base all’esito di questo esperimento, la Federazione potrebbe decidere di utilizzare questo nuovo format in pianta stabile per tutti gli appuntamenti del Mondiale di Formula Uno già nel 2024 o nel 2025.

