F1, promossi e bocciati GP Ungheria 2023: Verstappen umilia i rivali, Norris “primo terrestre”, Zhou disastro, Ferrari dove sei?

Max Verstappen, come sempre, si è aggiudicato il Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring abbiamo assistito ad una gara a senso unico, decisa già dopo curva 1. Andiamo, quindi, ad eleggere promossi e bocciati della gara magiara di ieri.

I PROMOSSI

Max Verstappen: settima vittoria di fila, nona stagionale, ormai le 51 vittorie di Alain Prost sono all’orizzonte. Non ha limiti, né rivali. A Budapest è perfetto al via, passa Hamilton prima di curva 1 e vola via con un margine imbarazzante sui rivali.

Lando Norris: ancora un podio, un secondo posto di altissimo profilo all’Hungaroring. Ormai chi arriva secondo si può considerare “primo dei terrestri”. L’inglese lo centra con pieno merito. Poi sul podio rovina tutto…

Sergio Perez: un podio che potrebbe svoltare la sua annata? Dopo le difficoltà degli ultimi mesi, e il nono posto in griglia, chiude terzo con pieno merito.

I BOCCIATI

Lewis Hamilton: centra una pole dopo quasi 600 giorni e la rovina chiudendo al quarto posto in curva 2. Un disastro che gli costa il quarto posto finale. Peccato.

Guanyu Zhou: aveva la chance immensa di partire quinto e, perchè no, mettere a segno punti pesanti. Al via quasi stalla, quindi in curva 1 travolge Ricciardo che, a sua volta, va poi a “bocciare” le Alpine. Come si dice “disastro” in cinese?

Ferrari: il venerdì ungherese aveva fatto ripartire la solita “fanfara” con proclami importanti. La domenica di Budapest è un compendio di errori. Le SF-23 chiudono quasi doppiate con un distacco di un secondo al giro. Però dal team arrivano solo parole di fiducia. Mah…

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco