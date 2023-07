F1, orario qualifiche 22 luglio: programma GP Ungheria 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Dopo un fine settimana di pausa, torna il Mondiale di Formula 1 2023 con il Gran Premio d’Ungheria. La pausa estiva avrà luogo dopo il GP del Belgio a Spa, quindi si torna in pista dopo l’Austria per un appuntamento che delineerà meglio la situazione dopo i tanti aggiornamenti apportati alle vetture

Il tracciato dell’Hungaroring negli ultimi anni ha sempre regalato gare avvincenti e per nulla scontate, con il meteo capace di passare dal caldo torrido alla pioggia nel giro di pochissimo: un circuito lento, non velocissimo che lascia spazio a diversi tipi di interpretazioni.

Il grande favorito sarà Max Verstappen che, assieme alla sua Red Bull, sta stradominando il campionato, non lasciando neppure le briciole agli avversari. Vista la conformazione della pista magiara alle spalle dell’olandese potremmo trovare soprattutto Ferrari e Aston Martin, con McLaren e Mercedes da valutare dopo le buone cose mostrate a Silverstone.

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la diretta in chiaro. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta.

CALENDARIO GP UNGHERIA 2023

Sabato 22 luglio

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, Sky Go e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse